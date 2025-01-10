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Posted 10 января, 11:03

Published 10 января, 11:03

Modified 10 января, 11:05

Updated 10 января, 11:05

Уфимцы продают подарочные iPhone

Уфимцы сбывают новогодние подарки в интернете

10 января 2025, 11:03
Фото: mkset.ru.

Уфимцы продают подарочные iPhone

Тематические ресурсы наводнены объявлениями: получатели продают непонравившиеся презенты — от бесполезных мелочей до iPhone, указано на отраслевом сайте в пятницу, 10 января.

Новый год — не только время поздравлений и надежд на будущее, но и повод обменяться подарками. Обычно мы с трепетом и нежностью выбираем то, что подарим получателю сюрприза. Но, оказывается, далеко не все подарки приходятся по вкусу. Так, уфимцы подхватили ежегодную тенденцию Москвы и Санкт-Петербурга и стали открыто избавляться от неугодных презентов. Притом, в списке на продажу можно встретить и как якобы полезные мелочи, и даже флагманские модели iPhone.

Уфимцы продают новогодние подарки
Уфимцы продают новогодние подарки
Уфимцы продают новогодние подарки
Уфимцы продают новогодние подарки
Уфимцы продают новогодние подарки
Уфимцы продают новогодние подарки
Уфимцы продают новогодние подарки
Уфимцы продают новогодние подарки
Уфимцы продают новогодние подарки. Фото: Авито

Так, уфимцы продают через интернет полученные на Новый год кружки с подогревом, увлажнители воздуха, мультиварки, отпариватели, обогреватели, помпы, лапшерезки, дверные звонки, кофемашины, вафельницы, пароварки и весы. Среди объявлений о продаже можно встретить и последние модели iPhone. Продавцы поставили на них цены ниже рынка, что еще раз подтверждает — этот подарок на Новый год оказался не нужен. А вот денежки очень нужны.

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