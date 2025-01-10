Уфимцы сбывают новогодние подарки в интернете

Новый год — не только время поздравлений и надежд на будущее, но и повод обменяться подарками. Обычно мы с трепетом и нежностью выбираем то, что подарим получателю сюрприза. Но, оказывается, далеко не все подарки приходятся по вкусу. Так, уфимцы подхватили ежегодную тенденцию Москвы и Санкт-Петербурга и стали открыто избавляться от неугодных презентов. Притом, в списке на продажу можно встретить и как якобы полезные мелочи, и даже флагманские модели iPhone.