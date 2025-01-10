Уфимцам запретили держать больше двух кошек

Если собака живет в частном доме или на даче, то хозяин должен держать ее на привязи, а на заборе своего участка повесить предупреждающую о хвостатой охране табличку. Постановление также регулирует длину поводка при выгуле собак — до одного метра. Исключение введено для инвалидов — собака-проводник для незрячих. После прогулки необходимо прибрать экскременты за животным. Проезд в транспорте — только с коротким поводком и в наморднике.