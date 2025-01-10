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Posted 10 января, 07:32

Published 10 января, 07:32

Modified 10 января, 07:40

Updated 10 января, 07:40

В Башкирии ввели правила содержания кошек и собак

Уфимцам запретили держать больше двух кошек

10 января 2025, 07:32
Фото: mkset.ru.

В Башкирии ввели правила содержания кошек и собак

В регионе ввели нормативы соответствия площади жилья владельца животных и числа питомцев — хозяевам малосемеек и евро-однушек придется избавляться от лишних лап или покупать новые квартиры, сообщается в пятницу, 10 января, в постановлении регионального правительства.

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров завизировал правки в региональное постановление, касающееся правил содержания домашних животных в Республике Башкортостан. Нововведения затрагивают множество аспектов — от числа питомцев в квартире до правил проезда хвостатых в общественном транспорте.

Больше всего внимания стоит уделить введению «жилищного» норматива на усатых-полосатых питомцев. Теперь число кошек и собак находится в прямой корреляции с площадью жилища их владельца. На каждые 18 квадратных метров можно содержать только одну собаку среднего размера или двух маленьких собак или кошек. На каждые 200 квадратных метров сада или дачи можно разместить одну собаку среднего или крупного размера или трёх маленьких собак или кошек.

Крупными считаются собаки, рост которых в холке составляет 51 сантиметр и более, средними — от 31 до 51 сантиметра, а маленькими — до 30 сантиметров.

Таким образом, жильцу стандартной «однушки» уфимской «хрущёвки» придется или отказаться от третьей кошки или второго мопса, или расширять свои жилищные условия. Уфимцы уже отреагировали на нововведение.

— То есть, по логике, к семейной ипотеке должна прибавиться и кошачья ипотека? Или, если нет условий, то не заводи? С детьми же это работает. Пора и о братьях наших меньших государству позаботиться, — пишут в соцсетях.

Если собака живет в частном доме или на даче, то хозяин должен держать ее на привязи, а на заборе своего участка повесить предупреждающую о хвостатой охране табличку. Постановление также регулирует длину поводка при выгуле собак — до одного метра. Исключение введено для инвалидов — собака-проводник для незрячих. После прогулки необходимо прибрать экскременты за животным. Проезд в транспорте — только с коротким поводком и в наморднике.

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