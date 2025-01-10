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Posted 10 января, 06:16

Published 10 января, 06:16

Modified 10 января, 06:18

Updated 10 января, 06:18

Водителя оштрафовали за спецсигналы в Уфе

Уфимца наказали за новогоднюю карету

10 января 2025, 06:16
Фото: drive2.ru.

Водителя оштрафовали за спецсигналы в Уфе

На юного автомобилиста оформили два протокола, сообщает в пятницу, 10 января, глава ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов.
Видео: Владимир Севастьянов.

Казалось бы, безобидная затея подарить Уфе новогоднее настроение печально закончилась для 19-летнего местного автомобилиста. Теперь он имеет статус правонарушителя. Плюющего на ПДД водителя автоинспекторы вычислили мониторингом социальных сетей.

В канун Нового года там появилось праздничное видео из Уфы, снятое у ДК «Моторостроителей». Водитель украсил свой ВАЗ-2114 массой наклеек и огнями. Но уфимский нелегальный Дед Мороз в дизайне легкового автомобиля использовал не только новогодние гирлянды, но и спецсигналы экстренных служб — синюю мигалку. А это уже — статья. Причем, как оказалось, она стала не единственной.

— В отношении 19-летнего водителя из Уфы составлено несколько административных материалов. Первый, по ч. 2 ст. 12.4 КоАП РФ — установка спецсигнала. Второй, по ч.3.1 ст. 12.5 КоАП РФ — управление автомобилем с тонированными стёклами, — сообщил руководитель ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов.
Массовая авария в Уфе — столкнулись пять машин
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Напомним, утром в пятницу, 10 января, в Уфе произошла массовая авария.

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