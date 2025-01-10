Уфимца наказали за новогоднюю карету

В канун Нового года там появилось праздничное видео из Уфы, снятое у ДК «Моторостроителей». Водитель украсил свой ВАЗ-2114 массой наклеек и огнями. Но уфимский нелегальный Дед Мороз в дизайне легкового автомобиля использовал не только новогодние гирлянды, но и спецсигналы экстренных служб — синюю мигалку. А это уже — статья. Причем, как оказалось, она стала не единственной.