Уфимца арестовали за преступление в Крыму

Posted 10 января, 06:00
Published 10 января, 06:00
Modified 10 января, 06:02
Updated 10 января, 06:02
После года поисков удалось найти и арестовать преступника из Уфы. Его в канун Нового года, 31 декабря, задержали на железнодорожном вокзале транспортные полицейские Ноябрьска. Выяснилось, что осужденный за тяжкое преступление 32-летний житель Уфы в тот момент ехал в столицу Башкирии из Нового Уренгоя. Бдительные полицейские сравнили внешность пассажира поезда с ориентировкой на находящегося в федеральном розыске преступника, и их внимательность принесла успех.
— Башкортостанца передали сотрудникам ОМВД России по Бахчисарайскому району Крыма, — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.
Уфимца объявили в розыск еще осенью 2023 года. Причина — обвинительный приговор в тяжком преступлении. Мужчина был под подпиской о невыезде, но он неоднократно игнорировал заседания суда по своему делу. Суд вынес заочное постановление об аресте. Уфимца объявили в федеральный розыск. Преступление уфимец совершил во время отпуска в Крыму. Там он жестоко избил человека. Ранее уфимец был судим за нелегальный оборот наркотиков и угрозу убийством.
Напомним, ранее Mkset сообщал о том, что Путин рассмотрит прошение о помиловании воровки из Башкирии.