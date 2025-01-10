Уфимца арестовали за преступление в Крыму

Уфимца объявили в розыск еще осенью 2023 года. Причина — обвинительный приговор в тяжком преступлении. Мужчина был под подпиской о невыезде, но он неоднократно игнорировал заседания суда по своему делу. Суд вынес заочное постановление об аресте. Уфимца объявили в федеральный розыск. Преступление уфимец совершил во время отпуска в Крыму. Там он жестоко избил человека. Ранее уфимец был судим за нелегальный оборот наркотиков и угрозу убийством.