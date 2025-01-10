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Posted 10 января, 10:50

Published 10 января, 10:50

Modified 10 января, 10:52

Updated 10 января, 10:52

Рейс «Уфа — Ташкент» столкнулся со сложностями

Уфимский самолет атаковали фантомы

10 января 2025, 10:50
Фото: 1MI.

Рейс «Уфа — Ташкент» столкнулся со сложностями

На навигационных приборах пилотов появились странные метки, сообщает в пятницу, 10 января, Telegram-канал «АвиаИнцидент».

Тревожные минуты пришлось пережить пилотам рейса UTA833 «Уфа — Ташкент». Самолет «Боинг — 738» вылетел днем в четверг, 9 января, из Уфы. Борт авиакомпании «ЮТэйр» направлялся в Ташкент. Во время полета в зоне отвественности самарского диспетчерского центра, в 15:01 мск, командир воздушного судна сообщил о странных показаниях на приборной панели.

Когда «Боинг» шел на набор высоты и менял эшелоны, авионика лайнера показала, что рядом находятся пять летательных объектов. Они якобы находились на расстоянии до 1,5 км и шли параллельными курсами, что могло создать угрозу авиакатастрофы в небе. Визуальный контроль наличие самолётов не подтвердил. Наличие бортов в небе отрицали и наземные службы. Метки на приборах сочли фантомами.

Командир воздушного судна решил продолжать полет в Ташкент, без объявления сигнала тревоги.

Пилот из Уфы рассказал, как часто они видят НЛО
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Напомним, что фантомы и подобные НЛО появляются в уфимском небе не первый раз за 2025 год. Пилот объяснил, что происходит на самом деле.

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