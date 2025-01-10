Уфимский самолет атаковали фантомы

Когда «Боинг» шел на набор высоты и менял эшелоны, авионика лайнера показала, что рядом находятся пять летательных объектов. Они якобы находились на расстоянии до 1,5 км и шли параллельными курсами, что могло создать угрозу авиакатастрофы в небе. Визуальный контроль наличие самолётов не подтвердил. Наличие бортов в небе отрицали и наземные службы. Метки на приборах сочли фантомами.