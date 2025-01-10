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Posted 10 января, 11:18

Published 10 января, 11:18

Modified 10 января, 11:23

Updated 10 января, 11:23

Уфимец из мести атаковал «Башкирэнерго»

Уфимец из мести атаковал «Башкирэнерго»

10 января 2025, 11:18
Фото: УФСБ России по Республике Башкортостан.
После увольнения доморощенный хакер запустил вирус на ресурсы бывшего работодателя, сообщает в пятницу, 10 января, пресс-служба УФСБ России по Республике Башкортостан.

Октябрьский районный суд Уфы рассмотрел уголовное дело в отношении местного программиста. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Башкортостан, 34-летний житель Уфы Александр Нургутдинов пытался вывести из строя сетевые ресурсы энергоснабжающей компании «Башкирэнерго». Уфимец признал свою вину в попытке заразить сети «Башкирэнерго» компьютерными вирусами.

— Александр Нургутдинов ранее работал в «Башкирэнерго». В 2023 году уже являясь экс-сотрудником предприятия уфимец атаковал инфраструктуру ООО «Башкирэнерго» с использованием вредоносного программного обеспечения. Он ставил перед собой блокировать данных, представленных на сайте. Внутренняя система безопасности системы не дала автоматически распаковать запущенный вирус. При успешной атаке работа части или всей инфраструктуры ООО «Башкирэнерго» могла быть блокирована, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Башкортостан. — Факт компьютерной атаки был выявлен оперативниками УФСБ в ходе проверки информационной безопасности объектов критической инфраструктуры Республики Башкортостан.

Доморощенного компьютерного гения быстро вычислили по цифровым следам. На него завели уголовное дело. Уфимец признал свою вину еще до вынесения приговора. Суд приговорил хакера к двум годам ограничения свободы.

Уфимский самолет атаковали фантомы
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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимский самолет столкнулся в небе с фантомами.

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