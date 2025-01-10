«У нас всё отлично — только как дожить бы?»: цена на проезд в Уфе взлетела в 7,5 раз

Напомним, что с января проезд по платной дороге в Уфу и из столицы Башкирии подорожал. Максимальная стоимость введена для дневного пользования «Восточным выездом» большегрузами. Тариф для этой категории подняли на 20%, до ₽300. Повышение цен коснулось и легкового транспорта. Ночная скидка, когда цена на проезд падала до ₽20 полностью отменена. По ночам придется платить общий тариф. Например, для легкового транспорта цена выросла сразу в 7,5 раз — до ₽150. И это задело уфимских автомобилистов за живое.