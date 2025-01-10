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Posted 10 января, 05:23

Published 10 января, 05:23

Modified 10 января, 05:36

Updated 10 января, 05:36

Цена проезда по «Восточному въезду» не устраивает уфимцев

«У нас всё отлично — только как дожить бы?»: цена на проезд в Уфе взлетела в 7,5 раз

10 января 2025, 05:23
Фото: Минтранс РБ.

Цена проезда по «Восточному въезду» не устраивает уфимцев

Сюжет
Радий Хабиров
Повышение стоимости услуг платной дороги обсуждают подписчики официального аккаунта руководителя Башкирии Радия Хабирова.
Платная трасса в Башкирии стала «золотой»
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Крик души пенсионерки из Уфы Людмилы Скурлыгиной вызвал ажиотаж в комментариях под постом руководителя Башкирии. На странице главы Республики Башкортостан Радия Хабирова под сообщением про потомство переселенных под его протекторатом зубров активно обсуждают совершенно иную тему — повышение стоимости проезда по «Восточному выезду» в Уфе.

— Уважаемый Радий Фаритович, всё очень хорошо — и зубры, и всё. А платная дорога подорожала на аж 50 процентов. Как пенсионерам летать через неё? У нас всё отлично — только как дожить бы? — задает почти риторический вопрос уфимская пенсионерка.

Напомним, что с января проезд по платной дороге в Уфу и из столицы Башкирии подорожал. Максимальная стоимость введена для дневного пользования «Восточным выездом» большегрузами. Тариф для этой категории подняли на 20%, до ₽300. Повышение цен коснулось и легкового транспорта. Ночная скидка, когда цена на проезд падала до ₽20 полностью отменена. По ночам придется платить общий тариф. Например, для легкового транспорта цена выросла сразу в 7,5 раз — до ₽150. И это задело уфимских автомобилистов за живое.

— Если кругом дороги не чистят — остаётся летать. Скоро с такими дорогами придется на метлу пересаживаться, — прогнозирует Азат.
— Почему нам пенсию не на 50% добавили, а только на 7%, — продолжает возмущаться Людмила.

В полемику граждан вмешались чиновники. Представители регионального Министерства транспорта и дорог пообещали связаться с коллегами из профильных смежных ведомств и объясниться за ценообразование.

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