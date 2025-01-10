Цены на продукты в 2025 году побьют все рекорды

Цена на алкоголь и сигареты в 2025 году

Стоимость шоколада и кофе в 2025 году

Цены на газировку в 2025 году

Повышение цен на вощи и фрукты в 2025 году

Цены на подсолнечное масло

Цены на мясо в 2025 году