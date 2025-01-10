Цены на продукты в 2025 году побьют все рекорды

Posted 10 января, 10:11
Published 10 января, 10:11
Modified 10 января, 10:11
Updated 10 января, 10:11
2025 год как и предыдущий будет непростым для экономики страны. Высокая инфляция, санкции и геополитическая ситуация продолжает оказывать давление на стоимость товаров и услуг, что неизбежно приведёт к росту цен на продукты.
В 2025 году повысятся акцизов на этиловый спирт на 15% — с 643 до 740 ₽. Это отразится на стоимости готовой продукции, которая повысится на 10—15%. Цена бутылки самой дешевой водки будет 349 рублей. Коньяк — 651 рубль.
Слабоалкогольные напитки также подорожают. Пиво, сидр и медовуха подорожают на 5-10%. Акциз на них вырос с 27 до 30 рублей за литр. Банка пива 0,5 л будет стоить около 80 рублей.
Увеличится акцизы на сигареты. Самая дешевая пачка сигарет будет стоить 135 рублей.
За 2024 год шоколад повысился в цене в среднем на 30%. Это вызвано подорожанием сырья — стоимости какао-бобов. Повышения транспортных расходов. Упаковочных материалов.
Однако в 2025 году эксперты предсказывает еще большее увеличение стоимости на кофе, какао и шоколад — аж на 60%. Причина: цены на биржах на кофе и какао поднимаются из-за неурожаев прошлого года. Что напрямую отразится на стоимости самого популярного в мире напитка.
Акциз на сладкие газировки поднимется минимум с 7 до 10 рублей, что отразится на повышении за литр напитка на 3 рубля.
В 2024 году заметно подорожали продукты первой необходимости: мясо, рыба, курица, подсолнечное и сливочное масло, молоко, хлеб, яйца.
— Дорожает все: продукты, вещи, коммунальные услуги. Зарплаты только не повышают так быстро. Светофор, Чижик, Победа. Раньше даже не смотрели в сторону этих магазинов. Теперь посещаем регулярно. Даже дни завоза, тех или иных продуктов, — Евгений, с. Зубово.
Цены на овощи и фрукты зимой и весной, как обычно, будут расти. Это связано с увеличением импортных продуктов на полках магазинов. Логистика доставки плодоовощной продукции из стран поставщиков: Турция, Эквадор, Египет, Белоруссия, Иран, Азербайджан и Узбекистан дорожает. Также на стоимости отразится урожайность нового сезона.
Велика вероятность подорожания подсолнечного масла. Причиной этого является сокращение производства пальмового масла. Это вызовет повышенный спрос на подсолнечное, что приведет к повышению цены.
И без того уже высокие цены на различные виды мяса и мясной продукции будут расти.
Свинина, говядина и баранина. в 2025 году также будет расти. Причина — рост стоимости комбикорма для скота и птицы, а также подорожавшая логистика.
Но некоторые эксперты утверждают обратное. По их мнению Россия занимает второе место в мире по производству мяса. Увеличение объемов производства позволит замедлить рост цен на мясо и мясные продукты.
— Продукты выросли ощутимо еще в декабре. Особенно заметно на молочные продукты. Молоко — 120-150 рублей за литр. Фрукты и овощи зимой всегда были дороже, но сейчас просто немыслимо. Пойти в магазин это минимум тысяча рублей. Возьмешь хлеб и молоко. Говядина и телятина очень дорогая. чтобы как-то сэкономить с семьей, чаще всего берём курицу и свинину. Торт действительно стал только на праздник, так как более-менее съедобный и не химический торт стоит 700-900 рублей, — отметила Карина из Уфы.
Эксперты прогнозируют значительное увеличение цены на молоко и молочные продукты. В начале года два крупных производителя молока уведомили торговые сети о повышении цен. Дополнительно на цены повлияют повышение стоимости упаковочных материалов и транспортные расходы. Средняя цена за литр молока будет — 150 рублей. Дороже станут все молочные продукты, в том числе творог и сыр.
— Очередное повышение цен на продукты уже давно не удивляет. Есть свой огород. 90% ягод, овощей и фруктов — свои. Куры несушки, бройлеры растим сами. Очень выручает. Городским, конечно, сложнее, но у них и запросы больше. Мне экзотических фруктов или морепродуктов не нужно, — Виктор, дер. Березовка, Уфимский район.