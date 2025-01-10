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Posted 10 января, 16:08

Published 10 января, 16:08

Modified 10 января, 16:11

Updated 10 января, 16:11

В Башкирии подняли цены на техосмотр

Техосмотр теперь стоит более ₽1000 в Уфе

10 января 2025, 16:08
Фото: 1MI.

В Башкирии подняли цены на техосмотр

Региональные власти пересмотрели стоимость обязательной для автомобилистов процедуры, сообщает Правительство Республики Башкортостан в пятницу, 10 января.

Правительство Республики Башкортостан определило максимальный размер оплаты за технический осмотр транспортных средств на 2025 год. Это решение вступило в силу с 1 января. Документ опубликован на официальном ресурсе региональных властей.

По сравнению с прошлым годом стоимость техосмотра в Уфе и Башкортостане увеличилась на 5,8%. Это повышение коснётся всех видов транспорта.

Для легковых автомобилей предельная стоимость техосмотра составит 1050 рублей 79 копеек. В 2024 году этот показатель был на уровне 993 рублей 19 копеек. Таким образом, цена техосмотра в Уфе перешагнула психологический порог в 1000 рублей.

Для автобусов с массой до 5 тонн предельная стоимость техосмотра теперь составляет 1891 рубль 43 копейки. Для автомобилей с массой более 5 тонн — 2279 рублей 5 копеек.

Для грузовиков с массой до 3,5 тонны предельная стоимость техосмотра составляет 1133 рубля 4 копейки. Для автомобилей с массой от 3,5 до 12 тонн — 2206 рублей 67 копеек, а для автомобилей с массой более 12 тонн — 2381 рубль 80 копеек.

Дешевле всего техосмотр в Уфе обойдется байкерам. Для мотоциклов предельная стоимость техосмотра в 2025 году в Башкирии составит 364 рубля 7 копеек.

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Напомним, ранее региональные власти уточнили правила содержания домашних животных в Башкирии. Теперь число питомцев привязано к площади жилья их владельца. На каждую мелкую собаку и пару кошек должно приходиться минимум по 18 «квадратов».

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