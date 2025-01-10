Техосмотр теперь стоит более ₽1000 в Уфе

Для грузовиков с массой до 3,5 тонны предельная стоимость техосмотра составляет 1133 рубля 4 копейки. Для автомобилей с массой от 3,5 до 12 тонн — 2206 рублей 67 копеек, а для автомобилей с массой более 12 тонн — 2381 рубль 80 копеек.