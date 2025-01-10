Суд установил, что 99% Wildberries владеет Татьяна Ким

Posted 10 января, 07:21
Published 10 января, 07:21
Modified 10 января, 07:21
Updated 10 января, 07:21
Эта информация содержится в решении суда, которое имеется в распоряжении редакции «РИА Новости».
Бакальчук обращался в суд с требованием признать сделку по передаче активов Wildberries в новую компанию РВБ (образованную в результате объединения маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ) недействительной, утверждая, что она направлена на причинение ущерба как ООО «Вайлдберриз», так и ему. Тем не менее он должен был представить доказательства.
«Доказательства того, что эти сделки причинили вред или были направлены на причинение вреда ООО „Вайлдберриз“ и истцу, представлены не были», — говорится в документе.
Таким образом, суд не нашел оснований для признания сделок недействительными.