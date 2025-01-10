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Posted 10 января, 07:21

Published 10 января, 07:21

Modified 10 января, 07:21

Updated 10 января, 07:21

Суд установил, что 99% Wildberries владеет Татьяна Ким

Суд установил, что 99% Wildberries владеет Татьяна Ким

10 января 2025, 07:21
Фото: 1MI.
Арбитражный суд Московской области установил, что Татьяна Ким владеет 99% долей в уставном капитале ООО «Вайлдберриз», в то время как Владиславу Бакальчуку принадлежит лишь 1%. Суд не нашел доказательств его требований, выдвинутых против основательницы Wildberries.

Эта информация содержится в решении суда, которое имеется в распоряжении редакции «РИА Новости».

Бакальчук обращался в суд с требованием признать сделку по передаче активов Wildberries в новую компанию РВБ (образованную в результате объединения маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ) недействительной, утверждая, что она направлена на причинение ущерба как ООО «Вайлдберриз», так и ему. Тем не менее он должен был представить доказательства.

«Доказательства того, что эти сделки причинили вред или были направлены на причинение вреда ООО „Вайлдберриз“ и истцу, представлены не были», — говорится в документе.

Таким образом, суд не нашел оснований для признания сделок недействительными.

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