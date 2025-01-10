Суд установил, что 99% Wildberries владеет Татьяна Ким

Бакальчук обращался в суд с требованием признать сделку по передаче активов Wildberries в новую компанию РВБ (образованную в результате объединения маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ) недействительной, утверждая, что она направлена на причинение ущерба как ООО «Вайлдберриз», так и ему. Тем не менее он должен был представить доказательства.