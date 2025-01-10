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Posted 10 января, 06:12

Published 10 января, 06:12

Modified 10 января, 07:13

Updated 10 января, 07:13

На СВО погиб металлург из Башкирии

«Спи спокойно, храбрый солдат…»

10 января 2025, 06:12
Фото: 1MI.

На СВО погиб металлург из Башкирии

Отважного стрелка похоронили на Аллее Героев Белорецка, сообщает в пятницу, 10 января, администрация муниципалитета.
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В Аллее Героев Белорецка прощались с рядовым мотострелком Станиславом Симоновым. Уроженец Башкирии погиб во время выполнения задач специальной военной операции.

Станислав Симонов родился 7 апреля 1971 года в Белорецке. Он закончил девять классов. После вручения школьного аттестата получил профессию в профессиональном училище № 25. После завершения учебы в ПТУ работал слесарем на Белорецком металлургическом комбинате, а с 2000 года продолжал трудиться на различных предприятиях города.

В ноябре 2024 года он подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и в качестве добровольца отправился в зону специальной военной операции, где служил стрелком мотострелкового взвода.

— К сожалению, в декабре 2024 года во время выполнения боевой задачи Станислав Симонов погиб. Его родные, друзья и сослуживцы запомнят его как доброго и отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь. Станислав был истинным патриотом, искренне стремившимся защищать свою Родину. Память о его доблести и любви к Отечеству навсегда останется в наших сердцах. Спи спокойно, храбрый солдат, — обращаются со словами поддержки к родным и близким солдата в администрации Белорецкого района.

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