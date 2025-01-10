— К сожалению, в декабре 2024 года во время выполнения боевой задачи Станислав Симонов погиб. Его родные, друзья и сослуживцы запомнят его как доброго и отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь. Станислав был истинным патриотом, искренне стремившимся защищать свою Родину. Память о его доблести и любви к Отечеству навсегда останется в наших сердцах. Спи спокойно, храбрый солдат, — обращаются со словами поддержки к родным и близким солдата в администрации Белорецкого района.