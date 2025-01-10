Штрафы и выпивка — на что чиновники потратили ₽187 млрд в Башкирии

Самым «жирным» лотом стал конкурс на строительство дороги. Так, разработка проекта объекта капитального строительства «Реконструкция Бельского моста в городе Стерлитамак Республика Башкортостан. Этап 1» вышла на торги с максимальным вознаграждением в ₽3 056 618 597,09. И ровно за эту же сумму лот ушел исполнителю контракта — отраслевой компании по строительству мостов, зарегистрированной в Югре. Отметим, что пока подрядчик получил транш только на ₽103 092 784. Всю сумму исполнителю оплатят только к концу 2028 года. За услуги платит бюджет Стерлитамака.