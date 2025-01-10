Штрафы и выпивка — на что чиновники потратили ₽187 млрд в Башкирии

Posted 10 января, 04:06
Published 10 января, 04:06
Modified 10 января, 04:06
Updated 10 января, 04:06
Более ₽187 млрд было проторговано через систему государственных закупок в Башкортостане в 2024 году. По данным ГИС ЕИС «Закупки», за прошедшие 12 месяцев в Башкирии заключили 70 161 контракт. Более половины из них оформили после конкурса среди поставщиков товаров и услуг. Их общая сумма — ₽175,25 млрд. Региональные чиновники пользовались госзакупками в два раза чаще своих коллег из муниципалитетов.
Самым «жирным» лотом стал конкурс на строительство дороги. Так, разработка проекта объекта капитального строительства «Реконструкция Бельского моста в городе Стерлитамак Республика Башкортостан. Этап 1» вышла на торги с максимальным вознаграждением в ₽3 056 618 597,09. И ровно за эту же сумму лот ушел исполнителю контракта — отраслевой компании по строительству мостов, зарегистрированной в Югре. Отметим, что пока подрядчик получил транш только на ₽103 092 784. Всю сумму исполнителю оплатят только к концу 2028 года. За услуги платит бюджет Стерлитамака.
На втором месте по солидности суммы среди государственных закупок в Башкирии в 2024 году оказался ОАО «БашСпирт». Компания заказала тару для напитков на ₽1 965 548 400. Почетная «бронза» рейтинга госзакупок в Башкортостане — у регионального Министерства транспорта и дорог. Чиновники потратили ₽1 834 181 760 на лизинг больших автобусов. Четвертое место занимает Центр организации дорожного движения в Башкирии — ₽1 815 000 499 на работу камер слежения. Топ-5 дорогостоящих контрактов замыкает региональное управление дорожного хозяйства — ₽1 794 167 000 на ремонт дорог в Белорецком районе.
Напомним, в среду, 8 января, в Башкирии из-за плохой погоды закрыли движение по двум региональным трассам.