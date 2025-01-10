Путина попросят помиловать воровку из Башкирии

На первую в 2025 году комиссию по помиловании в Башкирии поступило всего два заявления от осужденных за уголовные преступления. Первое связано с кражей, второе — смертельное ДТП. На стол президента России Владимира Путина, который подписывает распоряжения о помилованиях, ляжет только одно из них. Парламентарии Башкортостана решили, что местная воровка достойна снисхождения и шанса на нормальную жизнь. Для такого решения у депутатов есть перечень обоснований — от фабулы кражи до наличия у воровки ребенка-инвалида.