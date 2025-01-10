Путина попросят помиловать воровку из Башкирии

Posted 10 января, 05:33
Published 10 января, 05:33
Modified 10 января, 05:35
Updated 10 января, 05:35
На первую в 2025 году комиссию по помиловании в Башкирии поступило всего два заявления от осужденных за уголовные преступления. Первое связано с кражей, второе — смертельное ДТП. На стол президента России Владимира Путина, который подписывает распоряжения о помилованиях, ляжет только одно из них. Парламентарии Башкортостана решили, что местная воровка достойна снисхождения и шанса на нормальную жизнь. Для такого решения у депутатов есть перечень обоснований — от фабулы кражи до наличия у воровки ребенка-инвалида.
— Среди похищенного оказались три пластиковых ведра, кастрюля, 3,5 кг кровельных саморезов и 2 кг гвоздей. Ущерб составил около ₽4500, — рассказал председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. — Комиссия тщательно проанализировала все обстоятельства дела и приняла решение поддержать ходатайство осужденной. Она впервые привлекалась к уголовной ответственности, искренне раскаялась в своих действиях, полностью признала свою вину и компенсировала причиненный ущерб. Кроме того, женщина получила положительные отзывы по месту жительства. Потерпевшая также не имеет претензий и просит удовлетворить ходатайство. Еще следует отметить, что на попечении у осужденной находится ребенок-инвалид.
Второе прошение — помиловать виновника смертельной дорожной аварии — парламентарии Башкирии отклонили. Причина — тяжесть преступления.