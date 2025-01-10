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Posted 10 января, 05:33

Published 10 января, 05:33

Modified 10 января, 05:35

Updated 10 января, 05:35

Путина попросят помиловать воровку из Башкирии

Путина попросят помиловать воровку из Башкирии

10 января 2025, 05:33
Фото: static.kremlin.ru.
Региональная парламентская комиссия рассмотрела заявления от местных уголовников, сообщает в пятницу, 10 января, пресс-служба Государственного Собрания Республики Башкортостан.

На первую в 2025 году комиссию по помиловании в Башкирии поступило всего два заявления от осужденных за уголовные преступления. Первое связано с кражей, второе — смертельное ДТП. На стол президента России Владимира Путина, который подписывает распоряжения о помилованиях, ляжет только одно из них. Парламентарии Башкортостана решили, что местная воровка достойна снисхождения и шанса на нормальную жизнь. Для такого решения у депутатов есть перечень обоснований — от фабулы кражи до наличия у воровки ребенка-инвалида.

— Среди похищенного оказались три пластиковых ведра, кастрюля, 3,5 кг кровельных саморезов и 2 кг гвоздей. Ущерб составил около ₽4500, — рассказал председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. — Комиссия тщательно проанализировала все обстоятельства дела и приняла решение поддержать ходатайство осужденной. Она впервые привлекалась к уголовной ответственности, искренне раскаялась в своих действиях, полностью признала свою вину и компенсировала причиненный ущерб. Кроме того, женщина получила положительные отзывы по месту жительства. Потерпевшая также не имеет претензий и просит удовлетворить ходатайство. Еще следует отметить, что на попечении у осужденной находится ребенок-инвалид.

Второе прошение — помиловать виновника смертельной дорожной аварии — парламентарии Башкирии отклонили. Причина — тяжесть преступления.

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Напомним, 9 января в Уфе произошло ДТП, в котором пострадали двое детей и женщина.

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