При поддержке «Пятёрочки» в Уфе пройдет благотворительный матч «Кубок Гимаева»

Posted 10 января, 09:59
Published 10 января, 09:59
Modified 10 января, 10:00
Updated 10 января, 10:00
В рамках благотворительного вечера часть средств от проданных билетов пойдет на поддержку детских спортивных инициатив в Башкирии. Также «Пятёрочка» организует на территории арены особую атмосферу, предложив болельщикам посетить тематические зоны. В их числе зона мобильного приложения «Пятёрочка» — место, где гости смогут узнать о самых полезных функциях и поучаствовать в розыгрыше призов; доставка «Пятёрочка», где расскажут, как сделать покупки проще и удобнее; а также кафе торговой сети — уютное место с вкусными угощениями, где можно отдохнуть перед матчем.
В каждой зоне болельщиков ждут конкурсы, активности, памятные фотографии и подарки. Онлайн-трансляция события будет доступна на телеканале «МАТЧ ТВ» (3+).
На матче также пройдет розыгрыш брендированных рюкзаков и билетов на игру ХК «Салават Юлаев», которая пройдет 23 февраля. Для участия необходимо совершить покупку на сумму от 555 рублей в «Пятёрочке» или воспользоваться доставкой с 1 по 12 января, а затем прийти на матч с чеком.
Торговая сеть продолжает поддерживать инициативы, которые вдохновляют людей на здоровый и активный образ жизни. Благотворительный матч «Winline Кубок Гимаева. Легенды хоккея» — это не просто спортивное событие, а настоящий праздник, наполненный азартом, энергией и добротой.