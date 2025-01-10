При поддержке «Пятёрочки» в Уфе пройдет благотворительный матч «Кубок Гимаева»

В рамках благотворительного вечера часть средств от проданных билетов пойдет на поддержку детских спортивных инициатив в Башкирии. Также «Пятёрочка» организует на территории арены особую атмосферу, предложив болельщикам посетить тематические зоны. В их числе зона мобильного приложения «Пятёрочка» — место, где гости смогут узнать о самых полезных функциях и поучаствовать в розыгрыше призов; доставка «Пятёрочка», где расскажут, как сделать покупки проще и удобнее; а также кафе торговой сети — уютное место с вкусными угощениями, где можно отдохнуть перед матчем.