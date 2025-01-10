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Posted 10 января, 09:59

Published 10 января, 09:59

Modified 10 января, 10:00

Updated 10 января, 10:00

При поддержке «Пятёрочки» в Уфе пройдет благотворительный матч «Кубок Гимаева»

При поддержке «Пятёрочки» в Уфе пройдет благотворительный матч «Кубок Гимаева»

10 января 2025, 09:59
Фото: 1MI.
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На льду «Уфа-Арены» 12 января 2025 года при поддержке торговой сети «Пятёрочка» состоится благотворительный матч «Winline Кубок Гимаева. Легенды хоккея» с участием знаменитых хоккеистов. Среди них Павел Дацюк, Алексей Морозов, Сергей Мозякин, Денис Зарипов, Вячеслав Фетисов и другие.

В рамках благотворительного вечера часть средств от проданных билетов пойдет на поддержку детских спортивных инициатив в Башкирии. Также «Пятёрочка» организует на территории арены особую атмосферу, предложив болельщикам посетить тематические зоны. В их числе зона мобильного приложения «Пятёрочка» — место, где гости смогут узнать о самых полезных функциях и поучаствовать в розыгрыше призов; доставка «Пятёрочка», где расскажут, как сделать покупки проще и удобнее; а также кафе торговой сети — уютное место с вкусными угощениями, где можно отдохнуть перед матчем.

В каждой зоне болельщиков ждут конкурсы, активности, памятные фотографии и подарки. Онлайн-трансляция события будет доступна на телеканале «МАТЧ ТВ» (3+).

На матче также пройдет розыгрыш брендированных рюкзаков и билетов на игру ХК «Салават Юлаев», которая пройдет 23 февраля. Для участия необходимо совершить покупку на сумму от 555 рублей в «Пятёрочке» или воспользоваться доставкой с 1 по 12 января, а затем прийти на матч с чеком.

Торговая сеть продолжает поддерживать инициативы, которые вдохновляют людей на здоровый и активный образ жизни. Благотворительный матч «Winline Кубок Гимаева. Легенды хоккея» — это не просто спортивное событие, а настоящий праздник, наполненный азартом, энергией и добротой.

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