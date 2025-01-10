Они залюбят вас до смерти — 9 самых ласковых кошек

Они любят быть в центре внимания и всегда стремятся быть рядом с вами, где бы вы ни находились. Эти активные и общительные кошки могут не только следовать за вами по дому, но и буквально заполонить вашу жизнь, требуя внимания в любой момент. Их характер больше похож на собачий, и они могут стать настоящими «тенью» для своих владельцев.