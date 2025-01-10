Не замерзнуть: какие дрова выбрать для отопления зимой и что оставить для весны

Зимой, когда холод проникает в дома, правильный выбор дров становится особенно важным. Некоторые породы древесины обеспечат дом стабильным теплом в морозы, а другие лучше оставить для использования весной или для кратковременной топки. Неправильный выбор может привести к перерасходу топлива, быстрому засорению дымохода или недостаточному прогреву. Эксперты канала FORUMHOUSE рассказали, чем же лучше топить печь.