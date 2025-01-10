Не замерзнуть: какие дрова выбрать для отопления зимой и что оставить для весны

Posted 10 января, 06:00
Published 10 января, 06:00
Modified 10 января, 06:00
Updated 10 января, 06:00
Зимой, когда холод проникает в дома, правильный выбор дров становится особенно важным. Некоторые породы древесины обеспечат дом стабильным теплом в морозы, а другие лучше оставить для использования весной или для кратковременной топки. Неправильный выбор может привести к перерасходу топлива, быстрому засорению дымохода или недостаточному прогреву. Эксперты канала FORUMHOUSE рассказали, чем же лучше топить печь.
Дубовые дрова отличаются высокой плотностью и длительным горением, что делает их идеальными для отопления зимой. Дуб выделяет много тепла, создавая стабильное тепло в доме. Он мало коптит, что снижает риск засорения дымохода.
Однако дуб сложно раскалывается и требует времени на просушку. Стоимость также выше, чем у других пород, но эффективность и долговечность оправдывают эти затраты. Если нужно отопление на всю ночь, дубовые дрова — лучший выбор.
Берёза — универсальная порода, которая подходит для большинства печей и каминов. Она легко разгорается, даёт хороший жар и доступна по цене. Берёзовые дрова идеальны для отопления зимой, особенно если нужно быстро прогреть дом.
Однако при горении берёза выделяет дёготь, который может накапливаться в дымоходе, образуя сажу. Для минимизации проблем рекомендуется чередовать берёзовые дрова с осиновыми, которые очищают дымоход.
Осиновые дрова имеют невысокую теплотворность, поэтому их используют в основном как дополнение. Они идеально подходят для прочистки дымоходов зимой, так как их пламя разрыхляет сажу. Осина горит с высокой температурой и практически не образует копоти, но её лучше комбинировать с более плотными породами.
Весной, когда отопление становится менее интенсивным, можно использовать древесину, которая быстро разгорается и не требует длительного горения.
Сосна и ель легко воспламеняются и дают хороший жар, но быстро прогорают. Их удобно использовать весной, когда необходимо быстро согреть помещение. Однако из-за высокого содержания смол хвойные дрова выделяют много копоти и искр, поэтому их не рекомендуется использовать для каминов или длительного отопления.
Дрова из яблони, груши или вишни лучше оставить для весны, когда нет необходимости в долгом горении. Они дают средний жар и наполняют помещение приятным ароматом. Такая древесина идеально подойдёт для вечернего отдыха у камина или для разогрева бани.
Независимо от породы дерева, дрова должны быть хорошо просушены. Сырые поленья с содержанием влаги более 20% горят плохо, выделяют много дыма и снижают теплоотдачу. Оптимальное время сушки древесины — 1–2 года.
Хранение дров требует правильной организации, чтобы они сохранили свои качества и оставались сухими. Поленницу рекомендуется размещать на поддонах или деревянных брусьях, чтобы избежать контакта с землёй, где древесина может начать гнить. Расположите дрова таким образом, чтобы воздух свободно циркулировал между поленьями. Это ускоряет процесс сушки и предотвращает образование плесени.
Навес над поленницей обязателен: он защищает дрова от дождя и снега. Лучше всего использовать полупрозрачный материал, который позволяет солнечному свету проникать внутрь и дополнительно подсушивать древесину. Боковые стороны можно оставить открытыми для вентиляции, но в ветреную или дождливую погоду их желательно закрывать.
Если вы храните дрова в закрытом помещении, таком как сарай или гараж, убедитесь, что оно хорошо проветривается. В условиях повышенной влажности древесина может начать портиться. Используйте специальные подставки или стеллажи, чтобы дрова не лежали вплотную к стенам.
— Зимой для стабильного отопления выбирайте дуб и берёзу, которые обеспечат дом теплом и комфортом. Осина станет отличным помощником для поддержания чистоты дымохода. Весной можно использовать хвойные породы и плодовые деревья для кратковременной топки, — напоминают эксперты.
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