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Posted 10 января, 06:00

Published 10 января, 06:00

Modified 10 января, 06:00

Updated 10 января, 06:00

Какие дрова выбрать для отопления зимой и что оставить для весны

Не замерзнуть: какие дрова выбрать для отопления зимой и что оставить для весны

10 января 2025, 06:00
Фото: 1MI. Какие дрова выбрать для отопления зимой и что оставить для весны
Отопление зимой требует грамотного подхода к выбору дров. Одни породы обеспечивают стабильное тепло в морозы, другие лучше подходят для весны, когда обогрев дома становится менее интенсивным. Как правильно подобрать древесину, чтобы дом был тёплым, дымоход — чистым, а расход топлива — экономичным?

Зимой, когда холод проникает в дома, правильный выбор дров становится особенно важным. Некоторые породы древесины обеспечат дом стабильным теплом в морозы, а другие лучше оставить для использования весной или для кратковременной топки. Неправильный выбор может привести к перерасходу топлива, быстрому засорению дымохода или недостаточному прогреву. Эксперты канала FORUMHOUSE рассказали, чем же лучше топить печь.

Чем топить зимой: дрова для стабильного тепла

Дуб: лидер зимнего отопления

Дубовые дрова отличаются высокой плотностью и длительным горением, что делает их идеальными для отопления зимой. Дуб выделяет много тепла, создавая стабильное тепло в доме. Он мало коптит, что снижает риск засорения дымохода.

Однако дуб сложно раскалывается и требует времени на просушку. Стоимость также выше, чем у других пород, но эффективность и долговечность оправдывают эти затраты. Если нужно отопление на всю ночь, дубовые дрова — лучший выбор.

Чем топить зимой: дрова для стабильного тепла
Чем топить зимой: дрова для стабильного тепла. Фото: 1MI

Берёза: тепло и доступность

Берёза — универсальная порода, которая подходит для большинства печей и каминов. Она легко разгорается, даёт хороший жар и доступна по цене. Берёзовые дрова идеальны для отопления зимой, особенно если нужно быстро прогреть дом.

Однако при горении берёза выделяет дёготь, который может накапливаться в дымоходе, образуя сажу. Для минимизации проблем рекомендуется чередовать берёзовые дрова с осиновыми, которые очищают дымоход.

Осина: чистота и профилактика

Осиновые дрова имеют невысокую теплотворность, поэтому их используют в основном как дополнение. Они идеально подходят для прочистки дымоходов зимой, так как их пламя разрыхляет сажу. Осина горит с высокой температурой и практически не образует копоти, но её лучше комбинировать с более плотными породами.

Чистота и профилактика
Чистота и профилактика. Фото: 1MI

Что оставить для весны

Весной, когда отопление становится менее интенсивным, можно использовать древесину, которая быстро разгорается и не требует длительного горения.

Хвойные породы: для быстрого прогрева

Сосна и ель легко воспламеняются и дают хороший жар, но быстро прогорают. Их удобно использовать весной, когда необходимо быстро согреть помещение. Однако из-за высокого содержания смол хвойные дрова выделяют много копоти и искр, поэтому их не рекомендуется использовать для каминов или длительного отопления.

Плодовые деревья: аромат и тепло

Дрова из яблони, груши или вишни лучше оставить для весны, когда нет необходимости в долгом горении. Они дают средний жар и наполняют помещение приятным ароматом. Такая древесина идеально подойдёт для вечернего отдыха у камина или для разогрева бани.

Что оставить для весны
Что оставить для весны. Фото: 1MI

Как правильно подготовить и хранить дрова?

Независимо от породы дерева, дрова должны быть хорошо просушены. Сырые поленья с содержанием влаги более 20% горят плохо, выделяют много дыма и снижают теплоотдачу. Оптимальное время сушки древесины — 1–2 года.

Организация хранения

Хранение дров требует правильной организации, чтобы они сохранили свои качества и оставались сухими. Поленницу рекомендуется размещать на поддонах или деревянных брусьях, чтобы избежать контакта с землёй, где древесина может начать гнить. Расположите дрова таким образом, чтобы воздух свободно циркулировал между поленьями. Это ускоряет процесс сушки и предотвращает образование плесени.

Навес над поленницей обязателен: он защищает дрова от дождя и снега. Лучше всего использовать полупрозрачный материал, который позволяет солнечному свету проникать внутрь и дополнительно подсушивать древесину. Боковые стороны можно оставить открытыми для вентиляции, но в ветреную или дождливую погоду их желательно закрывать.

Хранение внутри помещений

Если вы храните дрова в закрытом помещении, таком как сарай или гараж, убедитесь, что оно хорошо проветривается. В условиях повышенной влажности древесина может начать портиться. Используйте специальные подставки или стеллажи, чтобы дрова не лежали вплотную к стенам.

— Зимой для стабильного отопления выбирайте дуб и берёзу, которые обеспечат дом теплом и комфортом. Осина станет отличным помощником для поддержания чистоты дымохода. Весной можно использовать хвойные породы и плодовые деревья для кратковременной топки, — напоминают эксперты.
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