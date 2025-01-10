Минимальная зарплата выросла до ₽27 276 в Башкирии

Минимальный размер оплаты труда в России в 2025 году составит ₽22 440. Для Башкирии — особые условия по минимальной зарплате. В регионе действует соглашение с работодателями. Согласно договору, те прибавляют к федеральному МРОТу 5,7%. Таким образом, МРОТ в Республике Башкортостан в 2025 году составит ₽27 276. Но это — зарплата до вычета подоходного налога. Если применить к ней минимальную ставку НДФЛ в 13%, то на руки сотрудник получит ₽23 730. Условие — человек должен работать в частном бизнесе. На бюджетников надбавка в 5,7% не распространяется.