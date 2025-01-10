Минимальная зарплата выросла до ₽27 276 в Башкирии

Posted 10 января, 07:09
Published 10 января, 07:09
Modified 10 января, 07:12
Updated 10 января, 07:12
Минимальный размер оплаты труда в России в 2025 году составит ₽22 440. Для Башкирии — особые условия по минимальной зарплате. В регионе действует соглашение с работодателями. Согласно договору, те прибавляют к федеральному МРОТу 5,7%. Таким образом, МРОТ в Республике Башкортостан в 2025 году составит ₽27 276. Но это — зарплата до вычета подоходного налога. Если применить к ней минимальную ставку НДФЛ в 13%, то на руки сотрудник получит ₽23 730. Условие — человек должен работать в частном бизнесе. На бюджетников надбавка в 5,7% не распространяется.
— С 1 января 2025 года в Республике Башкортостан минимальная заработная плата составит ₽25 806 до вычета налога на доходы физических лиц. Это связано с тем, что районный коэффициент начисляется сверх минимального размера оплаты труда. Также важно отметить, что оплата за сверхурочную работу, работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни не должна включаться в минимальный размер оплаты труда. Это же касается оплаты работы в условиях, которые считаются вредными, — рассказала заместитель руководителя Гострудинспекции Башкирии Оксана Ванскова. — Таким образом, в минимальный размер оплаты труда включаются выплаты, которые начисляются за работу в пределах нормы рабочего времени и в нормальных условиях.
Ранее Mkset сообщал о том, что минимальная потребительская корзина в Башкирии подорожала на 1,4%. Ее стоимость приближается к ₽22 000.