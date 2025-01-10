Массовая авария в Уфе — столкнулись пять машин

Posted 10 января, 05:44
Published 10 января, 05:44
Modified 10 января, 06:23
Updated 10 января, 06:23
Утро пятницы на проспекте Салавата Юлаева в Уфе началось для водителей далеко не с кофе. Оживленная трасса встала в пробке. Её причина — массовая дорожная авария.
Как сообщают очевидцы ДТП, в столкновении «приняли участие» пять легковых автомобилей. Массовое ДТП в Уфе спровоцировала поломка одной из легковушек. Ее водитель остановил машину и вышел из транспорта осмотреть автомобиль. В этот момент мужчина попал под колёса другого авто. По эффекту домино и из-за экстренного торможения в плотном транспортном потоке на проспекте Салавата Юлаева, в общей сложности, столкнулись пять машин.
Официального комментария по массовой аварии ГАИ Уфы еще не распространяло.
UPD 10:50: В результате массовой аварии на проспекте Салавата Юлаева в Уфе никто не пострадал — Минздрав Башкирии.
UPD 11:22: В Уфе на проспекте Салавата Юлаева зарегистрировано ДТП с участием трех автомобилей «Тойота Раф 4», ВАЗ-2107 и «Москвич», пострадавших нет — ГАИ Уфы.