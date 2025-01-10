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Posted 10 января, 05:44

Published 10 января, 05:44

Modified 10 января, 06:23

Updated 10 января, 06:23

В Уфе произошло массовое ДТП

Массовая авария в Уфе — столкнулись пять машин

10 января 2025, 05:44
Фото: 1MI.

В Уфе произошло массовое ДТП

В дорожно-транспортном происшествии есть, как минимум, один пострадавший, сообщают в пятницу, 10 января, очевидцы.

Утро пятницы на проспекте Салавата Юлаева в Уфе началось для водителей далеко не с кофе. Оживленная трасса встала в пробке. Её причина — массовая дорожная авария.

Как сообщают очевидцы ДТП, в столкновении «приняли участие» пять легковых автомобилей. Массовое ДТП в Уфе спровоцировала поломка одной из легковушек. Ее водитель остановил машину и вышел из транспорта осмотреть автомобиль. В этот момент мужчина попал под колёса другого авто. По эффекту домино и из-за экстренного торможения в плотном транспортном потоке на проспекте Салавата Юлаева, в общей сложности, столкнулись пять машин.

Официального комментария по массовой аварии ГАИ Уфы еще не распространяло.

UPD 10:50: В результате массовой аварии на проспекте Салавата Юлаева в Уфе никто не пострадал — Минздрав Башкирии.

UPD 11:22: В Уфе на проспекте Салавата Юлаева зарегистрировано ДТП с участием трех автомобилей «Тойота Раф 4», ВАЗ-2107 и «Москвич», пострадавших нет — ГАИ Уфы.

Видео: t.me/myufa_rb/.
Женщина и дети разбились в аварии в Уфе
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Напомним, 9 января в Уфе произошло ДТП, в котором пострадали двое детей и женщина.

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