Массовая авария в Уфе — столкнулись пять машин

Как сообщают очевидцы ДТП, в столкновении «приняли участие» пять легковых автомобилей. Массовое ДТП в Уфе спровоцировала поломка одной из легковушек. Ее водитель остановил машину и вышел из транспорта осмотреть автомобиль. В этот момент мужчина попал под колёса другого авто. По эффекту домино и из-за экстренного торможения в плотном транспортном потоке на проспекте Салавата Юлаева, в общей сложности, столкнулись пять машин.