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Posted 10 января, 09:00

Published 10 января, 09:00

Modified 10 января, 09:02

Updated 10 января, 09:02

Как выбрать газовый котел: 5 моделей, которые оправдают каждую копейку и не разочарую

Как выбрать газовый котел: 5 моделей, которые оправдают каждую копейку и не разочарую

10 января 2025, 09:00
Фото: Изображение Midjourney. Как выбрать газовый котел: 5 моделей, которые оправдают каждую копейку и не разочарую
Газовый котел — это не просто необходимость, а долгая и надежная работающая система, от которой зависит комфорт в доме. Но как выбрать модель, которая прослужит не только в гарантийный срок, но и ещё несколько лет? Что важно учесть, чтобы в будущем не пришлось тратить деньги на бесконечные ремонты?

Газовый котел — это не просто оборудование, которое дает тепло. Он служит вам день за днём, год за годом, не требуя особого внимания, если всё сделано правильно. Однако, как показывает практика, многие покупатели сталкиваются с некачественной техникой или слишком высокими расходами на обслуживание.

Владимир Рябов, автор канала «Стеклянная сказка», раскрывает пять лучших газовых котлов, которые подходят под разные потребности, и объясняет, на что стоит обратить внимание при выборе.

1. Дешевый и надежный, без лишних затрат

Первый в списке — котел, который идеально сочетает в себе цену и качество. Модель Navien NGB150 HeatAtmo стала настоящей находкой в своём сегменте. Это устройство — не просто бюджетное решение, но и вполне эффективный прибор для среднего и даже большого дома. Производится в Китае, но именно эта модель была создана с учётом европейских и российских условий. Несмотря на это, у котла есть одна особенность: медный теплообменник, который, как считается, должен обеспечивать лучшую теплопередачу.

— Стоит отметить, что котел не является самым экономичным вариантом, особенно в плане потребления газа. Он потребляет больше топлива, чем некоторые более дорогие модели, что через несколько лет может привести к дополнительным расходам. Но его низкая цена (около 42 тысяч рублей) и доступность запчастей делают его хорошим выбором для тех, кто не готов тратить огромные суммы на покупку котла, — рассказывает Владимир.
Фото: Изображение Midjourney

2. Качество за разумную цену

Следующий кандидат — Thermex Hydra HM 24. Это был итальянский бренд, который теперь производится в Китае. Несмотря на происхождение, котел заслуживает внимания благодаря своей надежности. Эта модель по сути не отличается от многих других популярных котлов, таких как Baxi. Главная особенность — цена, которая составляет около 84 тысяч рублей. Стоимость котла достаточно высокая, но для этого цена оправдана качественными компонентами и достаточно низким уровнем поломок.

— Если бы цена была немного ниже, например, около 60 тысяч рублей, это был бы идеальный выбор, — отмечает блогер.

 

3. Удивительный котел, разработанный с учётом всех требований

Kotitonttu Toivo T-24 DK — уникальный продукт на российском рынке. Это не просто очередной китайский котел, собранный из дешевых комплектующих, а модель, спроектированная российскими инженерами специально для местных условий. Он идеально подходит для использования в домах с маленькими и средними площадями, не шумит, даже если установлен в кухне.

Одним из ключевых достоинств этого котла является простота в обслуживании и низкая цена — около 50 тысяч рублей. Несмотря на это, многие пользователи отмечают, что котел работает наравне с более дорогими моделями, а запчасти на него стоят в несколько раз дешевле, что делает его идеальным выбором для тех, кто не хочет тратиться на дорогие сервисы и детали.

Удивительный котел, разработанный с учётом всех требований
Удивительный котел, разработанный с учётом всех требований. Фото: Изображение Midjourney

4. Стильный и дорогой выбор для взыскательных покупателей

Для тех, кто готов заплатить больше за высококлассное оборудование, Baxi Luna 3 — отличный вариант. Этот котел произведён в Италии, и все его компоненты — от теплообменника до насоса — соответствуют самым высоким стандартам. Цена на модель варьируется от 110 до 400 тысяч рублей в зависимости от мощности. Он будет отличным решением для больших домов, где важна надежность и низкий риск поломок.

— Важно помнить, что эксплуатация и ремонт такого котла может обойтись довольно дорого. Стоит быть готовым к дополнительным затратам на обслуживание, а также следить за наличием оригинальных запчастей, которые в некоторых случаях могут быть труднодоступными, — замечает Владимир.
4. Стильный и дорогой выбор для взыскательных покупателей
4. Стильный и дорогой выбор для взыскательных покупателей. Фото: Изображение Midjourney

5. Когда качество теряется, но всё ещё оправдано

Baxi Eco Four 24 — это котел, который многие пользователи выбирали ещё несколько лет назад. На момент выпуска он был одним из самых надёжных на рынке, однако, по прошествии времени, качество значительно ухудшилось. Несмотря на это, многие владельцы отмечают, что котел продолжает работать даже после нескольких лет эксплуатации, но с определёнными проблемами, такими как течь воды или выход из строя некоторых комплектующих.

Если в прошлом Baxi Eco Four 24 был образцом надежности, то теперь его место на рынке занимает всё большее количество других брендов с более качественными материалами и долгим сроком службы. Однако за цену в 90 тысяч рублей он остаётся одним из самых доступных и простых в обслуживании котлов на рынке.

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