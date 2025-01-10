Как выбрать газовый котел: 5 моделей, которые оправдают каждую копейку и не разочарую

Первый в списке — котел, который идеально сочетает в себе цену и качество. Модель Navien NGB150 HeatAtmo стала настоящей находкой в своём сегменте. Это устройство — не просто бюджетное решение, но и вполне эффективный прибор для среднего и даже большого дома. Производится в Китае, но именно эта модель была создана с учётом европейских и российских условий. Несмотря на это, у котла есть одна особенность: медный теплообменник, который, как считается, должен обеспечивать лучшую теплопередачу.