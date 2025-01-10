Гной плавил внутренности мужчины — его спасли врачи из Башкирии

После проведения необходимых обследований, хирурги Ишимбайской районной больницы выполнили лапароскопическую операцию, в ходе которой был удален желчный пузырь вместе с образовавшимися там камнями. У пожилого пациента наблюдались сильное воспаление и разрушение желчного пузыря, а также накопление гноя. В момент операции желчный пузырь имел размеры в два раза больше обычных параметров. При промедлении с обращением к врачам нагноение могло закончиться летальным исходом для жителя Башкирии. Теперь он уверенно идет на поправку и готовится к выписке из больницы.