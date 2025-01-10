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Posted 10 января, 03:52

Published 10 января, 03:52

Modified 10 января, 03:52

Updated 10 января, 03:52

В Башкирии врачи спасли сложного пациента

Гной плавил внутренности мужчины — его спасли врачи из Башкирии

10 января 2025, 03:52
Фото: Минздрав Башкортостана.

В Башкирии врачи спасли сложного пациента

Хирурги Ишимбайской больницы смогли помочь пациенту избежать гнойного расплавления желчного пузыря, сообщает в пятницу, 10 января, Минздрав Башкортостана.

Как сообщили медики, 62-летний мужчина обратился в районную больницу с острыми болями в правом боку. Врачи внимательно осмотрели пациента. Невыносимые боли оказались следствием осложнений двух недугов — желчнокаменной болезни и острого гангренозного воспаления желчного пузыря. Мужчина буквально гнил изнутри. Ситуация требовала экстренного вмешательства медиков. Пациента срочно госпитализировали в районную больницу. Его начали готовить к оперативному хирургическому вмешательству.

После проведения необходимых обследований, хирурги Ишимбайской районной больницы выполнили лапароскопическую операцию, в ходе которой был удален желчный пузырь вместе с образовавшимися там камнями. У пожилого пациента наблюдались сильное воспаление и разрушение желчного пузыря, а также накопление гноя. В момент операции желчный пузырь имел размеры в два раза больше обычных параметров. При промедлении с обращением к врачам нагноение могло закончиться летальным исходом для жителя Башкирии. Теперь он уверенно идет на поправку и готовится к выписке из больницы.

— После операции здоровье пациента улучшилось, его анализы нормализовались, и он продолжает находиться под врачебным наблюдением, — рассказали в Минздраве Республики Башкортостан. — В 2024 году в Ишимбайской районной больнице было выполнено свыше 70 лапароскопических операций по удалению желчного пузыря.

Лапароскопическая хирургия — это метод проведения операций, который предполагает использование эндоскопа и является минимально инвазивным.

В отличие от традиционных методов, при лапароскопической хирургии не требуется делать большие разрезы на животе. Вместо этого используются небольшие проколы, размер которых составляет от 0,5 до 1,5 см. Через один из таких проколов вводится лапароскоп — инструмент, оснащённый оптикой и видеокамерой. Они передают изображение на экран, что позволяет хирургу контролировать ход операции.

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Напомним, 9 января в Башкирии открыли новую поликлинику. Она будет принимать и детей, и взрослых из села Кушнаренково.

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