mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 17:01

Published 10 января, 17:01

Modified 10 января, 17:04

Updated 10 января, 17:04

Тяжелая болезнь забрала жизнь Евгении Добровольской

Евгения Добровольская должна была сняться в фильме про Уфу

10 января 2025, 17:01
Фото: forbes.ru.

Тяжелая болезнь забрала жизнь Евгении Добровольской

В возрасте 60 лет не стало выдающейся артистки России Евгении Добровольской, сообщил в пятницу, 10 января, МХТ имени А. П. Чехова.

В Московском Художественном театре имени А. П. Чехова с прискорбием сообщают о кончине народной артистки Российской Федерации Евгении Добровольской. Ей было 60 лет. Совсем недавно, 25 декабря 2024 года, актриса отметила свой юбилей. Незадолго до этого стало известно, что Евгения Добровольская боролась с тяжёлым заболеванием. Театр не раскрывает подробности о характере болезни, но можно предположить, что у актрисы был диагностирован рак, который прогрессировал с большой скоростью.

Коллектив театра выражает искренние соболезнования многодетной семье Евгении Добровольской: её сыновьям Степану, Николаю и Яну, дочери Анастасии, а также всем её близким. О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

— Наша Женя была бесконечно талантливой и бесстрашной, но также и бесконечно сомневающейся, непредсказуемой, предельно искренней и настоящей во всём, — говорится в сообщении МХТ.

Вместе с коллегами о кончине актрисы скорбят и ее поклонники. Свои слова сожаления они оставляют в соцсетях.

— Не верю, такая талантливая, жизнерадостная, не может быть…
— Печально… Очень жаль… На днях смотрела фильм «Актриса» (12+)… Она великолепна…
— Жалко Добровольскую. Царствие ей Небесное. Молодая еще. Соболезнование родным и близким…
— Очень жаль. Талантливая и неподражаемая…
— Что с ней случилось? Наше поколение просто вымирает, 50-60 лет кому…
Секс-символ кино едет в Уфу
Узнать подробнее

Добавим, что Евгения Добровольская должна была сняться в фильме про Уфу. Производители роуд-муви «Туда» (6+) не уточняли персонаж актрисы в ленте. Съемки фильма планировали начать осенью 2024 года. Не исключено, что фильм про Уфу стал последней работой в кино для Евгении Добровольской. Премьера фильма запланирована на 15 мая 2025 года.

Читайте также:
Техосмотр теперь стоит более ₽1000 в УфеТаджики устроили бойню в центре УфыЖителей закрытого города напугали волки
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика