Евгения Добровольская должна была сняться в фильме про Уфу

В Московском Художественном театре имени А. П. Чехова с прискорбием сообщают о кончине народной артистки Российской Федерации Евгении Добровольской. Ей было 60 лет. Совсем недавно, 25 декабря 2024 года, актриса отметила свой юбилей. Незадолго до этого стало известно, что Евгения Добровольская боролась с тяжёлым заболеванием. Театр не раскрывает подробности о характере болезни, но можно предположить, что у актрисы был диагностирован рак, который прогрессировал с большой скоростью.