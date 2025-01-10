Posted 10 января, 17:01
Published 10 января, 17:01
Modified 10 января, 17:04
Updated 10 января, 17:04
В Московском Художественном театре имени А. П. Чехова с прискорбием сообщают о кончине народной артистки Российской Федерации Евгении Добровольской. Ей было 60 лет. Совсем недавно, 25 декабря 2024 года, актриса отметила свой юбилей. Незадолго до этого стало известно, что Евгения Добровольская боролась с тяжёлым заболеванием. Театр не раскрывает подробности о характере болезни, но можно предположить, что у актрисы был диагностирован рак, который прогрессировал с большой скоростью.
Коллектив театра выражает искренние соболезнования многодетной семье Евгении Добровольской: её сыновьям Степану, Николаю и Яну, дочери Анастасии, а также всем её близким. О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.
— Наша Женя была бесконечно талантливой и бесстрашной, но также и бесконечно сомневающейся, непредсказуемой, предельно искренней и настоящей во всём, — говорится в сообщении МХТ.
Вместе с коллегами о кончине актрисы скорбят и ее поклонники. Свои слова сожаления они оставляют в соцсетях.
— Не верю, такая талантливая, жизнерадостная, не может быть…
— Печально… Очень жаль… На днях смотрела фильм «Актриса» (12+)… Она великолепна…
— Жалко Добровольскую. Царствие ей Небесное. Молодая еще. Соболезнование родным и близким…
— Очень жаль. Талантливая и неподражаемая…
— Что с ней случилось? Наше поколение просто вымирает, 50-60 лет кому…
Добавим, что Евгения Добровольская должна была сняться в фильме про Уфу. Производители роуд-муви «Туда» (6+) не уточняли персонаж актрисы в ленте. Съемки фильма планировали начать осенью 2024 года. Не исключено, что фильм про Уфу стал последней работой в кино для Евгении Добровольской. Премьера фильма запланирована на 15 мая 2025 года.