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Posted 10 января, 03:53

Published 10 января, 03:53

Modified 10 января, 04:03

Updated 10 января, 04:03

В Башкирии сняли ограничения движения

Эх, прокачу, с ветерком и без снега: все дороги открыты

10 января 2025, 03:53
Фото: МЧС РБ.

В Башкирии сняли ограничения движения

Улучшение погоды позволило открыть движение по всем трассам региона, сообщает в пятницу, 10 января, пресс-служба МЧС Республики Башкортостан.
В Башкирии перекрыли 11 дорог
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Движение по всем трассам регионального и федерального значения в Башкирии открыто. Ограничения на проезд сняли в 08:00 пятницы, 10 января. Как сообщили в МЧС Республики Башкортостан, движение по региону теперь полностью свободно.

Напомним, 9 января региональные власти ввели ограничения на проезд по дорогам из-за сложных и аварийно опасных погодных условий. К полуночи пятницы в Башкирии были перекрыты 11 участков дорог. В том числе — проезд по двум федеральным трассам, М-5 и М-7.

— Сегодня ночью спасатели оказали помощь пятерым людям на трассах М-5, М-7 и автодороге Уфа-Инзер-Белорецк, которые съехали в кювет, попали в ДТП и начали замерзать, — доложили в Госкомитете РБ по ЧС. — Сегодня, 10 января, сложные погодные условия сохранятся. Ожидается выпадение мокрого снега, гололед, усиление ветра до 20 м/с.

Для водителей и пассажиров открыли пункты обогрева. Теперь необходимость в них отпала. Спасатели сняли посты. За время работы пунктов обогрева ими воспользовались всего лишь пятеро человек. Происшествий не зафиксировано.

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