Эх, прокачу, с ветерком и без снега: все дороги открыты

Posted 10 января, 03:53
Published 10 января, 03:53
Modified 10 января, 04:03
Updated 10 января, 04:03
Движение по всем трассам регионального и федерального значения в Башкирии открыто. Ограничения на проезд сняли в 08:00 пятницы, 10 января. Как сообщили в МЧС Республики Башкортостан, движение по региону теперь полностью свободно.
Напомним, 9 января региональные власти ввели ограничения на проезд по дорогам из-за сложных и аварийно опасных погодных условий. К полуночи пятницы в Башкирии были перекрыты 11 участков дорог. В том числе — проезд по двум федеральным трассам, М-5 и М-7.
— Сегодня ночью спасатели оказали помощь пятерым людям на трассах М-5, М-7 и автодороге Уфа-Инзер-Белорецк, которые съехали в кювет, попали в ДТП и начали замерзать, — доложили в Госкомитете РБ по ЧС. — Сегодня, 10 января, сложные погодные условия сохранятся. Ожидается выпадение мокрого снега, гололед, усиление ветра до 20 м/с.
Для водителей и пассажиров открыли пункты обогрева. Теперь необходимость в них отпала. Спасатели сняли посты. За время работы пунктов обогрева ими воспользовались всего лишь пятеро человек. Происшествий не зафиксировано.