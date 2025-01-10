Башкирия кормит Европу и Китай

Posted 10 января, 14:41
Published 10 января, 14:41
Modified 10 января, 14:41
Updated 10 января, 14:41
По данным ведомства, Башкортостан успешно экспортирует в Китай и Европу свою растительную продукцию. Так, экспорт рапсового масла из Башкирии в Китай в 2024 году вырос почти на 2000 тысячи тонн и составил 8 817 тысяч тонн. Рост составил почти 30%.
На протяжении долгого времени рапсовое масло использовалось исключительно в технических целях из-за присутствия в его составе вредных веществ — тиоглюкозидов и эруковой кислоты. Ситуация изменилась в 60-х годах XX века, когда учёные смогли создать сорт рапса с минимальным содержанием вредных компонентов. В 1985 году рапсовое масло было признано безопасным для употребления, и с тех пор оно стало широко использоваться в различных сферах.
Кроме того, из Башкирии в Европу в начале 2025 года отправили 3156 тонн гранулированного подсолнечного шрота. Груз предназначен для Латвии. Российским шротом в Европе намерены откармливать животных.
Подсолнечный шрот способствует увеличению производительности животных и улучшению качества продукции животноводства. В частности, он повышает жирность молока и суточный надой у коров.
Ранее Mkset сообщал о том, что минимальная потребительская корзина в Башкирии подорожала на 1,4%. Ее стоимость превысила ₽21 000.