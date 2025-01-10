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Posted 10 января, 14:41

Published 10 января, 14:41

Modified 10 января, 14:41

Updated 10 января, 14:41

Башкирия кормит Европу и Китай

Башкирия кормит Европу и Китай

10 января 2025, 14:41
Фото: businessinsider.com.
Производители Республики Башкортостан наладили поставки пищевой продукции для людей и животных в страны ЕС и Поднебесную, сообщает в пятницу, 10 января, региональный Россельхознадзор.

По данным ведомства, Башкортостан успешно экспортирует в Китай и Европу свою растительную продукцию. Так, экспорт рапсового масла из Башкирии в Китай в 2024 году вырос почти на 2000 тысячи тонн и составил 8 817 тысяч тонн. Рост составил почти 30%.

На протяжении долгого времени рапсовое масло использовалось исключительно в технических целях из-за присутствия в его составе вредных веществ — тиоглюкозидов и эруковой кислоты. Ситуация изменилась в 60-х годах XX века, когда учёные смогли создать сорт рапса с минимальным содержанием вредных компонентов. В 1985 году рапсовое масло было признано безопасным для употребления, и с тех пор оно стало широко использоваться в различных сферах.

Кроме того, из Башкирии в Европу в начале 2025 года отправили 3156 тонн гранулированного подсолнечного шрота. Груз предназначен для Латвии. Российским шротом в Европе намерены откармливать животных.

Подсолнечный шрот способствует увеличению производительности животных и улучшению качества продукции животноводства. В частности, он повышает жирность молока и суточный надой у коров.
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Ранее Mkset сообщал о том, что минимальная потребительская корзина в Башкирии подорожала на 1,4%. Ее стоимость превысила ₽21 000.

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