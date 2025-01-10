Башкирия кормит Европу и Китай

По данным ведомства, Башкортостан успешно экспортирует в Китай и Европу свою растительную продукцию. Так, экспорт рапсового масла из Башкирии в Китай в 2024 году вырос почти на 2000 тысячи тонн и составил 8 817 тысяч тонн. Рост составил почти 30%.