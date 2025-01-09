Знаменитый эрудит скончался в Уфе

Ильдар Габитов родился в 1961 году в селе Бурангулово Абзелиловского района Республики Башкортостан. В 1983–1990 годах работал доцентом в Уфимском государственном авиационном техническом институте, в 1990–1997 годах — в Уфимском юридическом институте. С 2004 года преподавал в Башкирском государственном университете (ныне Уфимский университет науки и технологий).