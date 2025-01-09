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Posted 9 января, 06:29

Published 9 января, 06:29

Modified 9 января, 09:41

Updated 9 января, 09:41

Знаменитый эрудит скончался в Уфе

Знаменитый эрудит скончался в Уфе

9 января 2025, 06:29
Фото: 1MI.
Уроженец Башкирии Ильдар Габитов был известен как ученый-экономист и автор головоломок, сообщает в четверг, 9 января, издание «БашИнфом» со ссылкой на близких усопшего.

В Уфе скончался доцент Уфимского университета науки и технологий, кандидат экономических наук, известный башкирский сканвордист Ильдар Габитов. Про смерть известного в Башкирии учёного и эрудита сообщили его близкие. Причина кончины и время и места прощания не уточняются.

Ильдар Габитов родился в 1961 году в селе Бурангулово Абзелиловского района Республики Башкортостан. В 1983–1990 годах работал доцентом в Уфимском государственном авиационном техническом институте, в 1990–1997 годах — в Уфимском юридическом институте. С 2004 года преподавал в Башкирском государственном университете (ныне Уфимский университет науки и технологий).

Ильдар Габитов являлся кандидатом физико-математических наук, профессором Сколковского института науки и технологий, профессором Аризонского университета, директором Центра фотоники и квантовых материалов, а также ведущим научным сотрудником Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН.

Ильдар Габитов также известен как создатель башкирских сканвордов и кроссвордов, которые пользовались популярностью у читателей национальной прессы долгие годы.

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