Знаменитый эрудит скончался в Уфе

Posted 9 января, 06:29
Published 9 января, 06:29
Modified 9 января, 09:41
Updated 9 января, 09:41
В Уфе скончался доцент Уфимского университета науки и технологий, кандидат экономических наук, известный башкирский сканвордист Ильдар Габитов. Про смерть известного в Башкирии учёного и эрудита сообщили его близкие. Причина кончины и время и места прощания не уточняются.
Ильдар Габитов родился в 1961 году в селе Бурангулово Абзелиловского района Республики Башкортостан. В 1983–1990 годах работал доцентом в Уфимском государственном авиационном техническом институте, в 1990–1997 годах — в Уфимском юридическом институте. С 2004 года преподавал в Башкирском государственном университете (ныне Уфимский университет науки и технологий).
Ильдар Габитов являлся кандидатом физико-математических наук, профессором Сколковского института науки и технологий, профессором Аризонского университета, директором Центра фотоники и квантовых материалов, а также ведущим научным сотрудником Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН.
Ильдар Габитов также известен как создатель башкирских сканвордов и кроссвордов, которые пользовались популярностью у читателей национальной прессы долгие годы.
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