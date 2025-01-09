За что не должны платить гости уфимских ресторанов

Если же в заведении проходит платный концерт или иное мероприятие за отдельную плату, то должен быть вход по билетам. А ваш выбор — заплатить или поесть в другом месте. Потому что вполне законно вас не пустят вовремя мероприятие без билета. Также вы не обязаны платить за работу детских аниматоров, если заранее об этом не было сказано. Если администратор заведения будет говорить о том, что у них такие правила и вы должны заплатить, это навязывание дополнительных услуг, что является ущемлением прав потребителя.