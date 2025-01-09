За что не должны платить гости уфимских ресторанов

Posted 9 января, 05:20
Published 9 января, 05:20
Modified 9 января, 05:20
Updated 9 января, 05:20
Несмотря на то, что новогодние каникулы закончились, впереди всего два рабочих дня и снова выходные. Хочется отдохнуть и набраться впечатлений. Сходить в гости, посетить ледовые городки, посмотреть киноновинки, заглянуть в ресторан или кафе, ведь времени достаточно — 11 нерабочих дней. Еще летом. По данным аналитического ресурса «Чек Индекс», в 2024 году средний чек в ресторанах и барах России вырос на 11% по сравнению с прошлым годом — до 2,5 тыс. руб.
Цены высокие. Потребители не хотят разочаровываться при посещении заведений общепита. Все желают вкусной еды, приятной атмосферы и качественного обслуживания. А если что-то пойдет не так, нужно просто знать свои права. Какие права есть у посетителей кафе и ресторанов, разобрались в MKset.
п. 19 правил общепита, ст. 16 ч. 2 закона о ЗПП (Закона о защите прав потребителей).
Посетители ресторана не обязаны оплачивать деньги за музыку или развлекательную программу.
Если же в заведении проходит платный концерт или иное мероприятие за отдельную плату, то должен быть вход по билетам. А ваш выбор — заплатить или поесть в другом месте. Потому что вполне законно вас не пустят вовремя мероприятие без билета. Также вы не обязаны платить за работу детских аниматоров, если заранее об этом не было сказано. Если администратор заведения будет говорить о том, что у них такие правила и вы должны заплатить, это навязывание дополнительных услуг, что является ущемлением прав потребителя.
Никто не имеет права обязать вас платить отдельно за обслуживание в ресторане, а также оставлять чаевые работникам. п. 19 правил общепита, ст. 572 ГК РФ, п. 3.1 ГОСТ 30389-2013.
Дополнительный сервисный сбор будет законным, если:
Посетитель информирован заранее о дополнительных услугах по обслуживанию. Посетителю предложена альтернатива — самообслуживание. Получено согласие на дополнительный сбор за обслуживание. В таком случае информация об этом указана в меню. А сделав заказ по нему, посетитель соглашается с дополнительной оплатой.
Если в чеке вы обнаружили строчку про 5- 10% с формулировкой «за обслуживание» оплачивать их не нужно. Обратитесь к администратору с просьбой пересчитать чек без этой составляющей. Если вам не пойдут на встречу, оплатите счет, сохраните чек и обратитесь в Роспотребнадзор с претензией к заведению.
Рестораны не имеют права устанавливать фейсконтроль, когда ресторан имеет право отказать в обслуживании посетителю без объяснения причин. Это объясняется тем, что договор оказания услуг общественного питания публичный. Что обязывает заведение оказать услуги каждому желающему.
Если в правилах посещения ресторана не указан дресс-код, то вы в праве прийти в любом наряде. В том числе и спортивном. Исключение: плохо пахнущая, грязная одежда, сильное опьянение или агрессия. Все то, что может доставить дискомфорт другим посетителям.
Посетитель в ресторане вправе отказаться от некачественной еды и не платить за нее, если на то есть причина.
Посетитель не обязан платить чаевые. Лишь по собственному желанию.
Рестораны не в праве устраивать фейсконтроль, но могут отказать в обслуживании если одежда или вид посетителя может создать дискомфорт окружающим.
Поход в ресторан — это прекрасный способ сменить домашнюю обстановку на другую приятную атмосферу. Попробовать новые блюда, ведь какой ни была бы вкусной и полезной домашняя еда, хочется разнообразия. В любом случаем мы хотим получить положительные эмоции. Зная свои права, мы не позволим омрачить их.