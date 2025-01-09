mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января, 09:52

Published 9 января, 09:52

Modified 9 января, 09:52

Updated 9 января, 09:52

Январская погода обескуражит Башкирию

Январская погода обескуражит Башкирию

9 января 2025, 09:52
Фото: 1MI.
Синоптики представили прогноз погоды в Уфе и Башкортостане и предупредили о нестандартном изменении температурных условий в регионе в ближайшие дни, с четверга, 9 января.

Прогноз погоды в Башкирии на пятницу, 10 января, сулит проблемы и автомобилистам, и пешеходам. Как сообщает региональный метеорологический центр, в Башкортостан в январе нагрянет мартовское потепление. Южный ветер, со скоростью порывов до 20 м/с, принесут в Башкирию сильный снегопад, ледяной дождь, мокрый снег, метели. На дорогах и тротуарах могут образоваться гололёд, снежные накаты и заносы. Температура воздуха ночью в Башкирии опустится до -5°С, а днем прогреется до +1°С.

Прогноз погоды в Уфе в пятницу, 10 января, мало отличается от общих ожиданий синоптиков по региону. Так, в столице Башкирии ждут мокрые осадки — переходящий в ледяной дождь снегопад. Скорость южного ветра будет достигать 17 м/с. Температура воздуха ночью в Уфе опустится до -3°С, а днем прогреется до 0°С.

Ожидается, что интенсивные осадки, накрывшие регион и приведшие к перекрытию трасс, завершатся в первой половине пятницы, 10 января.

Трасса М-5 «Урал» закрыта в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Погода в январе обескуражит БашкириюВолшебный предновогодний прогноз дали в БашкирииКонец декабря удивляет капризами в Башкирии
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Благовещенск#Ветер#Прогноз погоды#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Снегопад#Салават#Нефтекамск#Гололед#Белорецк#Октябрьский#Мокрый снег#Туймазы#Кумертау#Температура#Белебей#Мелеуз#Янаул#Гололёд#Осадки#Южный ветер#Метели#Ледяной дождь#Январь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика