Январская погода обескуражит Башкирию

Posted 9 января, 09:52
Published 9 января, 09:52
Modified 9 января, 09:52
Updated 9 января, 09:52
Прогноз погоды в Башкирии на пятницу, 10 января, сулит проблемы и автомобилистам, и пешеходам. Как сообщает региональный метеорологический центр, в Башкортостан в январе нагрянет мартовское потепление. Южный ветер, со скоростью порывов до 20 м/с, принесут в Башкирию сильный снегопад, ледяной дождь, мокрый снег, метели. На дорогах и тротуарах могут образоваться гололёд, снежные накаты и заносы. Температура воздуха ночью в Башкирии опустится до -5°С, а днем прогреется до +1°С.
Прогноз погоды в Уфе в пятницу, 10 января, мало отличается от общих ожиданий синоптиков по региону. Так, в столице Башкирии ждут мокрые осадки — переходящий в ледяной дождь снегопад. Скорость южного ветра будет достигать 17 м/с. Температура воздуха ночью в Уфе опустится до -3°С, а днем прогреется до 0°С.
Ожидается, что интенсивные осадки, накрывшие регион и приведшие к перекрытию трасс, завершатся в первой половине пятницы, 10 января.