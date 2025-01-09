Январская погода обескуражит Башкирию

Прогноз погоды в Башкирии на пятницу, 10 января, сулит проблемы и автомобилистам, и пешеходам. Как сообщает региональный метеорологический центр, в Башкортостан в январе нагрянет мартовское потепление. Южный ветер, со скоростью порывов до 20 м/с, принесут в Башкирию сильный снегопад, ледяной дождь, мокрый снег, метели. На дорогах и тротуарах могут образоваться гололёд, снежные накаты и заносы. Температура воздуха ночью в Башкирии опустится до -5°С, а днем прогреется до +1°С.