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Posted 9 января, 05:31

Published 9 января, 05:31

Modified 9 января, 05:36

Updated 9 января, 05:36

По Уфой нашли подпольный цех

Ядовитую «незамерзайку» нашли под Уфой

9 января 2025, 05:31
Фото: МВД РБ.

По Уфой нашли подпольный цех

Житель региона наладил промышленные масштабы своего нелегального зимнего бизнеса, сообщает в четверг, 9 января, пресс-служба МВД Башкирии.

В Уфимском районе выявлен подпольный цех по производству опасной «незамерзайки», сообщает пресс-служба полиции Республики Башкортостан. Как выяснили оперативники, 47-летний организатор наладил производство в деревне Николаевка, используя метиловый спирт. Этот ингредиент смертельно опасен для здоровья.

— Полиция изъяла 2500 литров готовой «незамерзайки» и 12000 заготовок на продажу. Также установлено, что двое работников подпольного цеха — граждане стран ближнего зарубежья, которые находятся на территории России с нарушением миграционного законодательства. Возбуждены уголовные дела по ст. 322.1 УК РФ (незаконная миграция) и ст. 234 УК РФ (оборот ядовитых веществ), — сообщает МВД Башкирии.

Участникам преступного бизнеса грозит уголовная ответственность — лишение свободы на срок до пяти лет.

МВД РБ
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