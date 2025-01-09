Ядовитую «незамерзайку» нашли под Уфой

В Уфимском районе выявлен подпольный цех по производству опасной «незамерзайки», сообщает пресс-служба полиции Республики Башкортостан. Как выяснили оперативники, 47-летний организатор наладил производство в деревне Николаевка, используя метиловый спирт. Этот ингредиент смертельно опасен для здоровья.