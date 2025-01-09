Ядовитую «незамерзайку» нашли под Уфой

Posted 9 января, 05:31
Published 9 января, 05:31
Modified 9 января, 05:36
Updated 9 января, 05:36
В Уфимском районе выявлен подпольный цех по производству опасной «незамерзайки», сообщает пресс-служба полиции Республики Башкортостан. Как выяснили оперативники, 47-летний организатор наладил производство в деревне Николаевка, используя метиловый спирт. Этот ингредиент смертельно опасен для здоровья.
— Полиция изъяла 2500 литров готовой «незамерзайки» и 12000 заготовок на продажу. Также установлено, что двое работников подпольного цеха — граждане стран ближнего зарубежья, которые находятся на территории России с нарушением миграционного законодательства. Возбуждены уголовные дела по ст. 322.1 УК РФ (незаконная миграция) и ст. 234 УК РФ (оборот ядовитых веществ), — сообщает МВД Башкирии.
Участникам преступного бизнеса грозит уголовная ответственность — лишение свободы на срок до пяти лет.