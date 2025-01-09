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Posted 9 января, 14:58

Published 9 января, 14:58

Modified 9 января, 15:00

Updated 9 января, 15:00

В Уфе выпало 75% нормы осадков января

В Уфе выпало 75% нормы осадков января

9 января 2025, 14:58
Фото: Ратмир Мавлиев.
Городские коммунальные службы, соответственно, должны работать в усиленном режиме борьбы со снегом, высказал мнение мэр Уфы Ратмир Мавлиев в четверг, 9 января.
Метель беспощадно накрыла Уфу
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Мэр Уфы Ратмир Мавлиев вышел в четверг, 9 января, на инспекцию качества работы городских коммунальщиков. С раннего утра Уфу завалило снегом. На расчистку дорог в Уфе вывели 180 единиц коммунальной техники, всем дворникам — вручили лопаты. Борьба со снежной стихией в Уфе, вроде бы, и идёт, но пока явное лидерство в этой схватке за капризным январём. Паблики городских властей завалены жалобы. Сложность ситуации с очисткой Уфы от снега признает и Ратмир Мавлиев.

— В январе 2025 года в Уфе выпало 34 мм осадков, что составляет 75,5% от нормы, — уточнил синоптические данные градоначальник. — Держим на контроле вопрос уборки снега. Дороги, тротуары, дворы — коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Тем временем уфимцы указывают сити-менеджеру на особо сложные участки города, требующие незамедлительной реакции коммунальщиков. Пост Ратмира Мавлиева про уборку снега в Уфе собрал почти сотню комментариев. Большинство из них — гневные.

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