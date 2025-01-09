В Уфе выпало 75% нормы осадков января

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев вышел в четверг, 9 января, на инспекцию качества работы городских коммунальщиков. С раннего утра Уфу завалило снегом. На расчистку дорог в Уфе вывели 180 единиц коммунальной техники, всем дворникам — вручили лопаты. Борьба со снежной стихией в Уфе, вроде бы, и идёт, но пока явное лидерство в этой схватке за капризным январём. Паблики городских властей завалены жалобы. Сложность ситуации с очисткой Уфы от снега признает и Ратмир Мавлиев.