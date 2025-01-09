В Уфе сгорела коммуналка

Posted 9 января, 06:43
Published 9 января, 06:43
Modified 9 января, 06:45
Updated 9 января, 06:45
Пожарные МЧС России спасли двух человек в Уфе из огня. Около трех часов ночи в четверг, 9 января, в многоквартирном доме по улице Рыбакова загорелась комната в коммунальной трехкомнатной квартире.
— Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место и вытащили из горящей комнаты мужчину и женщину. Мужчина с ожогами доставлен в больницу. Женщина после осмотра врачами отпущена домой. Пожар удалось ликвидировать на площади 8 квадратных метров, — сообщает пресс-служба МЧС Республики Башкортостан.
До прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались 10 человек. Эти жильцы коммунальной квартиры не пострадали.