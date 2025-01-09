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Posted 9 января, 06:43

Published 9 января, 06:43

Modified 9 января, 06:45

Updated 9 января, 06:45

В Уфе сгорела коммуналка

В Уфе сгорела коммуналка

9 января 2025, 06:43
Фото: МЧС РБ.
Пожарные вывели из огня двух человек, еще десять покинули горящее жилище самостоятельно, сообщает в четверг, 9 января, МЧС Башкирии.

Пожарные МЧС России спасли двух человек в Уфе из огня. Около трех часов ночи в четверг, 9 января, в многоквартирном доме по улице Рыбакова загорелась комната в коммунальной трехкомнатной квартире.

— Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место и вытащили из горящей комнаты мужчину и женщину. Мужчина с ожогами доставлен в больницу. Женщина после осмотра врачами отпущена домой. Пожар удалось ликвидировать на площади 8 квадратных метров, — сообщает пресс-служба МЧС Республики Башкортостан.

До прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались 10 человек. Эти жильцы коммунальной квартиры не пострадали.

Фото: МЧС РБ
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