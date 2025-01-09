В Уфе появится строительный завод

Ранее проект ООО «Уфимский вентиляторный завод» был заявлен на «Инвестиционном часе» и получил статус приоритетного. Работающее в Уфе с 2018 года предприятие пообещало вложить в свой проект ₽2,7 млрд. Производственные помещения бизнесмены планируют расположить на Новоалександровском шоссе, в местном промышленном кластере. У инвесторов там уже есть площадка для работы.