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Posted 9 января, 15:54

Published 9 января, 15:54

Modified 9 января, 15:56

Updated 9 января, 15:56

В Уфе появится строительный завод

В Уфе появится строительный завод

9 января 2025, 15:54
Фото: mkset.ru.
Сюжет
Радий Хабиров
Компания «Уфимский вентиляторный завод» без торгов получила участок земли в столице Башкирии под инвестиционный проект в ₽2,7 млрд, документ об аренде подписал глава региона Радий Хабиров.

ООО «Уфимский вентиляторный завод» получил один гектар земли под строительство цеха по производству строительных материалов — арматуры и металлических уголков. Предприятию отдали землю в Уфе без торгов. Соотвествующее распоряжение подписал руководитель региона.

Ранее проект ООО «Уфимский вентиляторный завод» был заявлен на «Инвестиционном часе» и получил статус приоритетного. Работающее в Уфе с 2018 года предприятие пообещало вложить в свой проект ₽2,7 млрд. Производственные помещения бизнесмены планируют расположить на Новоалександровском шоссе, в местном промышленном кластере. У инвесторов там уже есть площадка для работы.

Ожидается, что итогом реализации бизнес-проекта станет, помимо развития самого предприятия и его обогащения, создание более сотни рабочих мест.

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Напомним, ранее Mkset сообщал о задержках зарплаты рабочим завода. Предприятие начало гасить долги, копившиеся с лета 2024 года, только после визита прокуроров.

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