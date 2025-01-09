В Уфе появится строительный завод

Posted 9 января, 15:54
Published 9 января, 15:54
Modified 9 января, 15:56
Updated 9 января, 15:56
ООО «Уфимский вентиляторный завод» получил один гектар земли под строительство цеха по производству строительных материалов — арматуры и металлических уголков. Предприятию отдали землю в Уфе без торгов. Соотвествующее распоряжение подписал руководитель региона.
Ранее проект ООО «Уфимский вентиляторный завод» был заявлен на «Инвестиционном часе» и получил статус приоритетного. Работающее в Уфе с 2018 года предприятие пообещало вложить в свой проект ₽2,7 млрд. Производственные помещения бизнесмены планируют расположить на Новоалександровском шоссе, в местном промышленном кластере. У инвесторов там уже есть площадка для работы.
Ожидается, что итогом реализации бизнес-проекта станет, помимо развития самого предприятия и его обогащения, создание более сотни рабочих мест.
Напомним, ранее Mkset сообщал о задержках зарплаты рабочим завода. Предприятие начало гасить долги, копившиеся с лета 2024 года, только после визита прокуроров.