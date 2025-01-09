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Posted 9 января, 07:50

Published 9 января, 07:50

Modified 9 января, 07:52

Updated 9 января, 07:52

В Уфе построят дорог на ₽253 млрд

В Уфе построят дорог на ₽253 млрд

9 января 2025, 07:50
Фото: arch.gorodufa.ru.
За 17 лет в столице Башкирии планируют возвести 13 мостов, сообщается в документах мэрии Уфы в четверг, 9 января.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление «Об утверждении комплексной схемы организации дорожного движения городского округа город Уфа Республики Башкортостан». Сити-менеджер Уфы завизировал стратегический документ еще в 2024 году, городская администрация опубликовала постановление в четверг, 9 января.

Постановление содержит планы развития системы дорог и транспорта в Уфе до 2042 года. Они расписаны в документе на 632 страницы.

Городские власти ставят перед дорожниками амбициозные задачи. За следующие 17 лет в Уфе планируют построить аж 13 мостов через городские водоёмы.

— В части повышения связности территорий города предусматривается строительство 13 мостов, 22 путепроводов и 46 транспортных развязок в разных уровнях, — указано в стратегическом документе.

На эти цели намерены потратить ₽253 млрд. Перспективные планы просчитаны в ценах 2024 года, так что к 2042 году стоимость реализации проекта может вырасти с учётом инфляции. Список планов можно увидеть на слайдах ниже.

Фото: Мэрия Уфы
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