В Уфе построят дорог на ₽253 млрд

Posted 9 января, 07:50
Published 9 января, 07:50
Modified 9 января, 07:52
Updated 9 января, 07:52
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление «Об утверждении комплексной схемы организации дорожного движения городского округа город Уфа Республики Башкортостан». Сити-менеджер Уфы завизировал стратегический документ еще в 2024 году, городская администрация опубликовала постановление в четверг, 9 января.
Постановление содержит планы развития системы дорог и транспорта в Уфе до 2042 года. Они расписаны в документе на 632 страницы.
Городские власти ставят перед дорожниками амбициозные задачи. За следующие 17 лет в Уфе планируют построить аж 13 мостов через городские водоёмы.
— В части повышения связности территорий города предусматривается строительство 13 мостов, 22 путепроводов и 46 транспортных развязок в разных уровнях, — указано в стратегическом документе.
На эти цели намерены потратить ₽253 млрд. Перспективные планы просчитаны в ценах 2024 года, так что к 2042 году стоимость реализации проекта может вырасти с учётом инфляции. Список планов можно увидеть на слайдах ниже.