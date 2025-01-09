В Уфе подрались охранники и гости Vgostibar

Кировский районный суд Уфы избрал меру пресечения для четырех участников массовой драки в центре города. Потасовка произошла возле дверей караоке-клуба Vgostibar на Коммунистической, 50 в Уфе в новогодние каникулы. В четверг, 9 января, удалось установить и арестовать четверых мужчин. Как сообщает пресс-служба судов Башкирии, на два месяца в СИЗО отправили двух уроженцев Уфы, одного уроженца Тульской области и одного уроженца Волгограда. Кроме того, в суде уточнили суть произошедшего.