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Posted 9 января, 11:52

Published 9 января, 11:52

Modified 9 января, 11:54

Updated 9 января, 11:54

В Уфе подрались охранники и гости Vgostibar

В Уфе подрались охранники и гости Vgostibar

9 января 2025, 11:52
Фото: vk.com/vgostibar.
Суд определил меру пресечения в отношении участников массовой потасовки в центре Уфы, сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии в четверг, 9 января.

Кировский районный суд Уфы избрал меру пресечения для четырех участников массовой драки в центре города. Потасовка произошла возле дверей караоке-клуба Vgostibar на Коммунистической, 50 в Уфе в новогодние каникулы. В четверг, 9 января, удалось установить и арестовать четверых мужчин. Как сообщает пресс-служба судов Башкирии, на два месяца в СИЗО отправили двух уроженцев Уфы, одного уроженца Тульской области и одного уроженца Волгограда. Кроме того, в суде уточнили суть произошедшего.

— Органами предварительного следствия установлено, что ночью 6 января 2025 года в Уфе подрались гости заведения и охранники Vgostibar. Причина конфликта состояла в том, что группу мужчин не пустили в караоке, — сообщили в суде.

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Ранее в Сети появилась видеозапись массовой драки в Уфе. На кадрах видно бойню стенкой на стенку, иногда — с особой жестокостью. Характер и степень травм, которые получили участники потасовки, силовые ведомства не раскрывают. Известно, что расследование происшествия поставил на личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Отметим, что уфимцы не раз жаловались в Сети на сомнительный сервис и своевольную охрану заведения.

— Заходили в караоке. Страшно, жутко, ужасно — входя в заведение мгла, описанная в романах Достоевского, — написала 7 января Гульнара.
— Хотите хамства и отсутствия сервиса? Хотите ждать очереди и не дождаться? Хотите дрянной алкоголь и отношение как к мусору? Добро пожаловать, самое отстойное место для отдыха, — считает Никкель.
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