В скандале с отравлением на ГЛК «Уязы-Тау» не осталось отравления

Как раскручивался скандал

А было ли отравление? Официальных жалоб на него точно не было

Позиция туристов: В номере и ресторане были мыши. Отравления не было

Позиция руководства ГЛК «Уязы-Тау»: «Мы не уделили достаточно внимания гостям»

О питании в ГЛК «Уязы-Тау»: есть варианты