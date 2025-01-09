В скандале с отравлением на ГЛК «Уязы-Тау» не осталось отравления

Posted 9 января, 05:41
Published 9 января, 05:41
Modified 9 января, 05:41
Updated 9 января, 05:41
Напомним, 5 января в СМИ появилось видео с утверждением одной из клиенток горнолыжного комплекса «Уязы-Тау» в Октябрьском, что «Башкирия встретила мышами, паутиной, отсутствием горячей воды, отсутствием напора, вообще отсутствием какого-либо сервиса».
—Дети покалечились, заболели, — добавила она. — Вот я больше не приеду в Башкирию никогда.
Также были опубликованы два видео, на одном из которых видно пробегающую мышку на полу, а на втором — мышиные экскременты. Автор видео утверждал, что мышиные фекалии сняты в ресторане. Позже в СМИ появились статьи о массовом отравлении на турбазе в Октябрьском, где говорилось о том, что 15 туристам, в том числе 7 детям, стало плохо после подарка от хозяев (запеченного гуся и фермерских сыров).
— У десятерых поднялась температура до 38, но особенно не повезло детям — у них были сильные рвота и диарея», так описал ситуацию телеграмм-канал «SHOT проверка.
По публикациям в СМИ и по видео прокуратура начала проверку, а следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Глава следкома России Александр Бастрыкин заинтересовался делом и затребовал доклад о его расследовании. С 5 по 7 января ТАСС, РИА-Новости, РЕН-ТВ и ряд федеральных СМИ посвятили ситуации на горнолыжке в Октябрьском несколько статей. Слова «массовое отравление», разумеется, только привлекали внимание аудитории.
В «Уязы-Тау» по просьбе следователей приехала специалист Роспотребнадзора Назира Габидуллина. Разобраться в ситуации на месте решила и министр туризма Зухра Гордиенко. Она же и пригласила журналистов в пресс-тур, чтобы они смогли сами посмотреть на все своими глазами и пообщаться с сотрудниками.
Начальник территориального отдела Роспотребнадзора в городе Октябрьский Назира Габидуллина сразу сказала, что никакого письменного заявления к ним с жалобами от постояльцев не поступало. Никто не обращался с жалобами и к врачам.
— Они никуда не обращались, лечились, с их слов дома, — заявила она журналистам.– Была беседа по телефону с заявителем. Мы уточняли, у себя в информационной системе, в Туймазинском инфекционном стационаре, — никуда они не обращались.
Также она утверждает, что в период с 29 декабря по 6 января, как впрочем и в другие зимние сезоны, жалоб в Роспотребнадзор от туристов не поступало.
«А в СМИ идет речь о ротавирусной инфекции. Это получается, они сами себе диагноз поставили?» — задал вопрос кто-то из журналистов и получил четкий ответ: «Совершенно верно». Позже в неформальной беседе с Mkset Назира Габидуллина высказала предположение, что если и было пищевое отравление, то оно было вызвано «контактно-бытовым» способом.
В СМИ накануне прошла информация, что Роспотребнадзор в ходе проверки в «Уязы-Тау» нашел нарушения. Прессу заинтересовал вопрос, какие именно.
— Отсутствие маркировки дезинфицирующих средств, немаркированные уборочные ведра и так далее, — пояснила Назира Габидуллина. — Часть нарушений устранены по ходу проверки, а часть нарушений будут устранены в кратчайшие сроки.
— А эти нарушения могли привести к тем результатам, о которых говорят заявители?
– Нет.
Министр туризма Зухра Гордиенко в соцсетях рассказала о своем решении поехать в Октябрьский, под ее постом тут же посыпались комментарии о турбазе, в основном положительного свойства. На это откликнулась и автор видео Дана Г.
— Мы обращались по поводу отсутствия воды 2 января, — рассказала она. — Мы обращались по поводу наличия мышей в доме 3 января. Также, 3 января, мы сообщили администрации о том, что мы не смогли помыть после себя посуду, т. к. опять не было вообще никакой воды. Сейчас мы очень опасаемся заражения мышиной лихорадкой, т. к. мыши бегали по нашим вещам на втором этаже и на первом этаже в полках, где лежали продукты. Если будут выявлены признаки заражения, мы будем вынуждены направить официальную жалобу в Роспотребнадзор. В данный момент готовится мотивированная претензия о некачественно оказанных услугах.
— Про отравление раздули СМИ, на это жалоб у нас нет и не было», «На гуся и сыры мы не грешим!!! Это „накрутка“ СМИ, мы за это ответственности не несем», — пару раз уточнила женщина.
Директор комплекса Артур Насибуллин ответил на все вопросы журналистов, и выглядело это достаточно откровенно.
— В первую очередь, я бы все-таки извинился перед ними, — сказал он под камерами. — Возможно, мы не уделили им должного внимания. Может быть, этот конфликт, он бы уже кончился в самом корне. Мы будем исправляться, будем улучшать свой сервис.
Также он пояснил, что с водой были проблемы из-за наплыва желающих отдохнуть в новогодние праздники. Мол, гостям нечетко донесли информацию о том, что предыдущие постояльцы полностью опустошили бойлерную со 150 литрами воды, и ее сложно быстро наполнить и нагреть. Насчет видео с мышью также был свой ответ.
— Про мышь достаточно сложно сказать, потому что мы находимся на природе посреди леса, поля, мы всех вывести чисто физически не сможем, — рассказал Артур Насибуллин. — Вообще мы проводим все обработки, у нас специализированная служба с лицензией, которая два раза в год обрабатывает территорию, и каждый месяц — в каждом доме. Да, дератизация проходит, но откуда взялась эта мышь, на данный момент уже сложно сказать. Как установили, это рыжая полевка, полевая мышь, возможно, она на улице гуляла, просто как-то в дом попала, тут сложно давать какой-либо комментарий, но тем не менее после этой ситуации мы примем меры.
Одной из мер может стать замена организации, которая занимается дератизацией, сказал директор комплекса. А тот домик, в котором жили гости, уже подвергли дезинсекции. В момент посещения комплекса журналистами он был закрыт на эту процедуру.
Поясним важную деталь: гости, которые пожаловались на плохое самочувствие, готовили пищу себе сами. Но есть и другой вариант — местный ресторан «На горе».
Качество еды здесь удовлетворит самых изощренных гурманов, и это мнение имеет право на жизнь. Фирменное блюдо «креветки катаифи с соусом из манго» шеф-повар ресторана Дмитрий Новицкий подсмотрел в одной из азиатских стран, а потом создал свой рецепт, и оно стало одним из самых популярных. Это креветки в паутине из очень тонкого теста, которое хрустит во рту.
Впрочем, все, чем угостили прессу, понравилось, и кто знает, каково было бы общее впечатление недовольных гостей, если бы они питались в местном ресторане «На горе».
Сам горнолыжный комплекс производит приятное впечатление. Большой шумихи вокруг претензий туристов из Москвы могло и не быть, если бы обе стороны повели себя чуточку по-другому: туристы не отказались бы письменно на месте изложить свои претензии, а персонал комплекса отнесся бы к их словесным просьбам внимательнее. Что ж, теперь владельцам «Уязы-Тау» придется сделать свои выводы из случившегося, а будущим посетителям горнолыжки — свои.