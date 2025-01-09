В Башкирии перекрыли четыре региональные дороги

Еще два участка региональных трасс перекрыли из-за снегопада в Башкортостане. К уже известным дорогам прибавились трассы Уфа — Янаул и Уфа — Белорецк. Ограничения для движения там ввели с 08:50 четверга, 9 января. На трассе Уфа — Янаул закрыли проезд для любого транспорта с 33 км по 150 км. На дороге из Уфы в Белорецк ограничили проезд грузовиков и автобусов на участке от 67 км до 222 км.