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Posted 9 января, 04:44

Published 9 января, 04:44

Modified 9 января, 05:26

Updated 9 января, 05:26

Ограничения движения транспорта ввели в Башкортостане

В Башкирии перекрыли четыре региональные дороги

9 января 2025, 04:44
Фото: Минтранс Башкирии.

Ограничения движения транспорта ввели в Башкортостане

Зимнее ненастье не прекращает доставлять проблемы автомобилистам Башкортостана, сообщает в четверг, 9 января, Госкомитет РБ по ЧС.

Еще два участка региональных трасс перекрыли из-за снегопада в Башкортостане. К уже известным дорогам прибавились трассы Уфа — Янаул и Уфа — Белорецк. Ограничения для движения там ввели с 08:50 четверга, 9 января. На трассе Уфа — Янаул закрыли проезд для любого транспорта с 33 км по 150 км. На дороге из Уфы в Белорецк ограничили проезд грузовиков и автобусов на участке от 67 км до 222 км.

Таким образом, движение по трассам Башкирии блокировано в следующих районах: Архангельский, Белорецкий, Бирский, Благовещенский, Бураевский и Мишкинский районы РБ.

— Просим водителей легкового транспорта по возможности не выезжать за пределы населённых пунктов! — обратились к автомобилистам спасатели. — Причины ограничительных мер — снег, метель, ветер, гололёд, ограничение видимости.

Ожидается, что введенные ограничения снимут в 12:00 — 14:00 в четверг, 9 января.

Метель беспощадно накрыла Уфу
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Утром в четверг, 9 января, метель и снегопад настигли Уфу — дороги и тротуары города освобождают от заносов и сугробов коммунальщики. На работу вышли и водители техники, и дворники, вооруженные лопатами.

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