В Башкирии перекрыли 11 дорог

Posted 9 января, 18:38
Published 9 января, 18:38
Modified 9 января, 19:04
Updated 9 января, 19:04
По данным на 23:00 четверга, 9 января, в Республике Башкортостан частично или полностью запрещено движение по десяти участках региональных дорог. Причина ограничения движения транспорта — зимнее ненастье. В регионе бушует метель.
Ограничения на движение большегрузного и пассажирского транспорта на следующих участках:
Кроме того, ограничения действуют на шести участках региональных трасс и одном участке межмуниципальной дороги.
— В связи с этим и неблагоприятными погодными условиями Главное управление МЧС по Республике Башкортостан приняло решение об организации мобильных пунктов обогрева, — сообщает пресс-служба ведомства.
Пункты обогрева автомобилистов развернули в следующих местах:
— М7, Уфимский район, д. Волково;
— М5, Иглинский район, с. Майский;
— М5, Благоварский район, с. Языково;
— Р240, ГО г. Кумертау, с. Ира;
— М5, Туймазинский район, с. Серафимовское;
— региональная автодорога Уфа — Инзер — Белорецк, Белорецкий район, с. Серменево;
— М7, Кушнаренковский район, с. Чирша-Тартыш.
Для мониторинга состояния дорог работают 14 оперативных групп.