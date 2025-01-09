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Posted 9 января, 18:38

Published 9 января, 18:38

Modified 9 января, 19:04

Updated 9 января, 19:04

В Башкортостане на трассах развернули пункты обогрева

В Башкирии перекрыли 11 дорог

9 января 2025, 18:38
Фото: МЧС Республики Башкортостан.

В Башкортостане на трассах развернули пункты обогрева

Временные ограничения проезда введены из-за плохих погодных и дорожных условий, сообщает в четверг, 9 января, МЧС Республики Башкортостан.

По данным на 23:00 четверга, 9 января, в Республике Башкортостан частично или полностью запрещено движение по десяти участках региональных дорог. Причина ограничения движения транспорта — зимнее ненастье. В регионе бушует метель.

Ограничения на движение большегрузного и пассажирского транспорта на следующих участках:

  • Два участка трассы М5;
  • Один участок трассы Р240;
  • Один участок трассы М7.

Кроме того, ограничения действуют на шести участках региональных трасс и одном участке межмуниципальной дороги.

— В связи с этим и неблагоприятными погодными условиями Главное управление МЧС по Республике Башкортостан приняло решение об организации мобильных пунктов обогрева, — сообщает пресс-служба ведомства.

Пункты обогрева автомобилистов развернули в следующих местах:

— М7, Уфимский район, д. Волково;

— М5, Иглинский район, с. Майский;

— М5, Благоварский район, с. Языково;

— Р240, ГО г. Кумертау, с. Ира;

— М5, Туймазинский район, с. Серафимовское;

— региональная автодорога Уфа — Инзер — Белорецк, Белорецкий район, с. Серменево;

— М7, Кушнаренковский район, с. Чирша-Тартыш.

Для мониторинга состояния дорог работают 14 оперативных групп.

Дорогу из Уфы закрыли из-за снега
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Напомним, ранее по аналогичным причинам закрыли дороги из Нефтекамска и Уфы.

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