В Башкирии открыли трассу на Уфу

Около 11 утра в четверг, 9 января, Министерство транспорта и дорог Республики Башкортостан заявило о снятии запрета на проезд по региональной трассе Р-240. Эта дорога связывает Уфу и Оренбург. Ранее, 8 января, там на участке от населенного пункта Дубки до Ашкадара было введено ограничение проезда для пассажирского и грузового автотранспорта. Причина — опасное ухудшение погодных условий.