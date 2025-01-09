В Башкирии открыли трассу на Уфу

Posted 9 января, 06:11
Published 9 января, 06:11
Modified 9 января, 06:13
Updated 9 января, 06:13
Около 11 утра в четверг, 9 января, Министерство транспорта и дорог Республики Башкортостан заявило о снятии запрета на проезд по региональной трассе Р-240. Эта дорога связывает Уфу и Оренбург. Ранее, 8 января, там на участке от населенного пункта Дубки до Ашкадара было введено ограничение проезда для пассажирского и грузового автотранспорта. Причина — опасное ухудшение погодных условий.
Р-240 Уфа — Оренбург — это федеральная автомобильная дорога с твёрдым покрытием, которая проходит через территорию Республики Башкортостан и Оренбургской области. Её протяжённость составляет 374 километра. Дорога соединяет административные центры двух регионов: Уфу и Оренбург. Она проходит с севера на юг, пересекая территорию Башкортостана и Оренбургской области.
До 17 ноября 2010 года эта дорога имела статус межрегиональной и называлась Р-314.