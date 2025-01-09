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Posted 9 января, 06:11

Published 9 января, 06:11

Modified 9 января, 06:13

Updated 9 января, 06:13

В Башкирии открыли трассу на Уфу

В Башкирии открыли трассу на Уфу

9 января 2025, 06:11
Фото: 1MI.
Временные ограничения движения транспорта сняты на региональной дороге Р-240, сообщает в четверг, 9 января, Минтранс Башкортостана.

Около 11 утра в четверг, 9 января, Министерство транспорта и дорог Республики Башкортостан заявило о снятии запрета на проезд по региональной трассе Р-240. Эта дорога связывает Уфу и Оренбург. Ранее, 8 января, там на участке от населенного пункта Дубки до Ашкадара было введено ограничение проезда для пассажирского и грузового автотранспорта. Причина — опасное ухудшение погодных условий.

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Р-240 Уфа — Оренбург — это федеральная автомобильная дорога с твёрдым покрытием, которая проходит через территорию Республики Башкортостан и Оренбургской области. Её протяжённость составляет 374 километра. Дорога соединяет административные центры двух регионов: Уфу и Оренбург. Она проходит с севера на юг, пересекая территорию Башкортостана и Оренбургской области.

До 17 ноября 2010 года эта дорога имела статус межрегиональной и называлась Р-314.

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