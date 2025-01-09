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Posted 9 января, 05:32

Published 9 января, 05:32

Modified 9 января, 05:32

Updated 9 января, 05:32

В Башкирии из-за метели полностью перекрыли автомобильную трассу

В Башкирии из-за метели полностью перекрыли автомобильную трассу

9 января 2025, 05:32
По предварительным оценкам, дорогу могут открыть лишь после 12.00 по уфимскому времени, сообщает МЧС в четверг, 9 января.

Региональная служба спасения предупреждает автомобилистов республики о полном закрытии дороги из Уфы в Бирск и Янаул для всех видов транспорта с 33 до 150 километра. Туда водят такие районы как Благовещенский, Бирский, Бураевский и Мишкинский. По данным специалистов, на трассе сильная низовая метель с практически нулевой видимостью.

— Не видно ничего. Метель очень сильная. При остановке лишь на несколько минут, машину мгновенно заметает. Предварительное время, до которого продлится ограничение — это 12.00 по-местному. Просим водителей пока отложить свои поездки. Они могут закончится трагически, —сообщили в ведомстве.
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Также для фур, грузовиков и автобусов проезд не доступен на время по трассе из Уфы через Инзер и в Белорецк, легковушки пока пропускают. Причина все та же, сильная низовая метель и гололед.

По словам синоптиков, из-за постоянных перепадов температур на дорогах очень быстро образовывается гололедица и это невозможно оперативно устранить. Подобная погода продлится в регионе еще несколько дней, после этого наступит мороз.

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