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Posted 9 января, 14:32

Published 9 января, 14:32

Modified 9 января, 14:32

Updated 9 января, 14:32

Карьерный рост не важен жителям Башкирии

Уфимцы перестали верить в лучшее

9 января 2025, 14:32
Фото: 1MI.

Карьерный рост не важен жителям Башкирии

Работники оценили свои карьерные перспективы скромнее, чем их руководство и сотрудники отделов кадров, сообщает в четверг, 9 января, портал HH.ru.

Почти половина (44%) работников Приволжского ФО, в том числе Республики Башкортостан, сообщили о том, что у них в компании отсутствуют программы карьерного роста и развития для сотрудников. Таким образом, работники в Башкирии и Уфе не верят в то, что могут достичь карьерных высот и перестали надеяться на собственный потенциал. Особенно часто с невозможностью профессионального развития на рабочем месте сталкиваются сотрудники сфер производства и строительства (59% представителей каждого направления).

Самой распространенной мерой поддержки и развития профессионального уровня работников стало повышение квалификации с помощью внутреннего или внешнего обучения, однако, и по признанию соискателей, оно доступно 28% из них, а по оценкам работодателей — 56%.

— Сейчас в Республике Башкортостан открыто более 5,3 тысяч вакансий, в тексте которых упоминается возможность карьерного роста. Чаще всего такие предложения встречаются в условиях работы компаний из сферы розничной торговли (28% от всех подобных предложений) и строительства (10%), — отмечают аналитики HH.ru.

Обучение и развитие персонала упоминаются в 867 вакансиях, и чаще всего их обещают работодатели из сферы информационных технологий (12%) и ритейла (11%).

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