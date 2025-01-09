Уфимцы перестали верить в лучшее

Почти половина (44%) работников Приволжского ФО, в том числе Республики Башкортостан, сообщили о том, что у них в компании отсутствуют программы карьерного роста и развития для сотрудников. Таким образом, работники в Башкирии и Уфе не верят в то, что могут достичь карьерных высот и перестали надеяться на собственный потенциал. Особенно часто с невозможностью профессионального развития на рабочем месте сталкиваются сотрудники сфер производства и строительства (59% представителей каждого направления).