Уфимцам раздадут бесплатно новогодние угощения

Posted 9 января, 15:19
Published 9 января, 15:19
Modified 9 января, 15:21
Updated 9 января, 15:21
В Уфе объявили о начале традиционной январской акции «Ёлки в щепки». Ее смысл заключается в централизованном сборе вторичного сырья — новогодних деревьев. Январская акция будет идти в Уфе две пары выходных дней — 18 и 19 января и 25 и 26 января. Все желающие смогут в первые дни акции «Ёлки в щепки» обменять отслужившие своё елки, пихты и сосны на мандарины.
Тариф один к одному — за один ствол дают один фрукт. Курс обмена сложно назвать выгодным, так как одно новогоднее дерево в Уфе в канун праздника обходилось примерно в ₽1`000, тогда как кило цитрусовых стоит в магазине порядка ₽200. Впрочем, для этой акции главное символизм и польза, а не обогащение населения Уфы.
Адреса обмена ёлок на мандарины указаны ниже.