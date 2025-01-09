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Posted 9 января, 15:19

Published 9 января, 15:19

Modified 9 января, 15:21

Updated 9 января, 15:21

Елочная акция объявлена в Уфе

Уфимцам раздадут бесплатно новогодние угощения

9 января 2025, 15:19
Фото: mkset.ru.

Елочная акция объявлена в Уфе

Сюжет
Праздник
Все желающие смогут обменять отслужившее все праздничные дни новогоднее дерево на вкусный символ торжества, сообщает в четверг, 9 января, мэрия столицы Башкирии.

В Уфе объявили о начале традиционной январской акции «Ёлки в щепки». Ее смысл заключается в централизованном сборе вторичного сырья — новогодних деревьев. Январская акция будет идти в Уфе две пары выходных дней — 18 и 19 января и 25 и 26 января. Все желающие смогут в первые дни акции «Ёлки в щепки» обменять отслужившие своё елки, пихты и сосны на мандарины.

Тариф один к одному — за один ствол дают один фрукт. Курс обмена сложно назвать выгодным, так как одно новогоднее дерево в Уфе в канун праздника обходилось примерно в ₽1`000, тогда как кило цитрусовых стоит в магазине порядка ₽200. Впрочем, для этой акции главное символизм и польза, а не обогащение населения Уфы.

Адреса обмена ёлок на мандарины указаны ниже.

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