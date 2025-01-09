Уфимцам раздадут бесплатно новогодние угощения

Тариф один к одному — за один ствол дают один фрукт. Курс обмена сложно назвать выгодным, так как одно новогоднее дерево в Уфе в канун праздника обходилось примерно в ₽1`000, тогда как кило цитрусовых стоит в магазине порядка ₽200. Впрочем, для этой акции главное символизм и польза, а не обогащение населения Уфы.