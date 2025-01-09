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Posted 9 января, 04:07

Published 9 января, 04:07

Modified 9 января, 04:09

Updated 9 января, 04:09

Уфа встала в будничные пробки

Уфа встала в будничные пробки

9 января 2025, 04:07
Фото: Минтранс Республики Башкортостан.
Первый рабочий день 2025 года автомобилисты и пассажиры общественного транспорта начали с нервов в дорожных заторах, сообщает в четверг, 9 января, Минтранс Башкирии.

«Красными» от заторов дорогами отметилось утро начала рабочего года в Уфе. Как сообщают региональные дорожники и транспортники, уже в 08:00 в четверг, 9 января, движение на транспортных артериях столицы Башкирии стало плотным.

В заторах встали въезды в Уфу со сторон Шакши, Затона, улицы Пугачёва и трассы Р-240. Пробки образовались и на основных дорогах Уфы. Скорость движения снизилась на следующих участках:

• по улице Заки Валиди — 23,7 км /ч.
• по проспекту Салавата Юлаева — 53,5 км /ч.
• по проспекту Октября — 26,4 км /ч.
• по улице Менделеева — 24,6 км /ч.
• по улице Маршала Жукова — 26,3 км /ч.

В Башкирии закрыли две трассы
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Напомним, в среду, 8 января, в Башкирии из-за плохих погодных условий перекрыли движение на двух региональных трассах. Утром в четверг, 9 января, по данным Минтранса Республики Башкортостан, Уфу вышли чистить 180 единиц дорожной техники.

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