Уфа встала в будничные пробки

Posted 9 января, 04:07
Published 9 января, 04:07
Modified 9 января, 04:09
Updated 9 января, 04:09
«Красными» от заторов дорогами отметилось утро начала рабочего года в Уфе. Как сообщают региональные дорожники и транспортники, уже в 08:00 в четверг, 9 января, движение на транспортных артериях столицы Башкирии стало плотным.
В заторах встали въезды в Уфу со сторон Шакши, Затона, улицы Пугачёва и трассы Р-240. Пробки образовались и на основных дорогах Уфы. Скорость движения снизилась на следующих участках:
• по улице Заки Валиди — 23,7 км /ч.
• по проспекту Салавата Юлаева — 53,5 км /ч.
• по проспекту Октября — 26,4 км /ч.
• по улице Менделеева — 24,6 км /ч.
• по улице Маршала Жукова — 26,3 км /ч.
Напомним, в среду, 8 января, в Башкирии из-за плохих погодных условий перекрыли движение на двух региональных трассах. Утром в четверг, 9 января, по данным Минтранса Республики Башкортостан, Уфу вышли чистить 180 единиц дорожной техники.