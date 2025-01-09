Уфа оказалась дешевле Казани

Posted 9 января, 06:33
Published 9 января, 06:33
Modified 9 января, 06:33
Updated 9 января, 06:33
Уфа попала в топ самых дорогих городов мира. Столица Башкирии заняла 307 позицию, оказавшись дешевле Казани и дороже Перми. Помимо Уфы, в список из 334 самых дорогих городов мира попали и иные населенные пункты России. Всего их в перечне оказалось 11:
Numbeo — это крупнейший в мире ресурс, предоставляющий данные о ценах и уровне жизни (12+). Это совместная онлайн-платформа, где пользователи могут делиться и анализировать информацию о стоимости проживания в различных странах и городах.
Изначально проект был создан для отображения цен на товары и жильё в городах, но со временем его функционал расширился. Теперь он включает данные о транспортной ситуации, уровне преступности и других факторах, влияющих на качество жизни. Расчет идёт на основе Нью-Йорка.
Информация на Numbeo поступает из множества источников: цены собираются с сайтов магазинов, проводятся опросы среди пользователей, а также используются открытые данные из надёжных источников. Это позволяет платформе предоставлять актуальную и достоверную информацию.