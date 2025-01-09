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Posted 9 января, 06:33

Published 9 января, 06:33

Modified 9 января, 06:33

Updated 9 января, 06:33

Уфа попала в список самых дорогих городов мира

Уфа оказалась дешевле Казани

9 января 2025, 06:33
Фото: Азамат Хусаинов. arch.gorodufa.ru.

Уфа попала в список самых дорогих городов мира

Столица Башкирии расположилась на дне перечня, сообщает в четверг, 9 января, сервис Numbeo.

Уфа попала в топ самых дорогих городов мира. Столица Башкирии заняла 307 позицию, оказавшись дешевле Казани и дороже Перми. Помимо Уфы, в список из 334 самых дорогих городов мира попали и иные населенные пункты России. Всего их в перечне оказалось 11:

  • Москва — 250 место
  • Санкт-Петербург — 285 место
  • Екатеринбург — 298 место
  • Нижний Новгород — 300 место
  • Казань — 302 место
  • Краснодар — 304 место
  • Новосибирск — 305 место
  • Калининград — 306 место
  • Уфа — 307 место
  • Ростов-на-Дону — 308 место
  • Пермь — 313 место
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Numbeo — это крупнейший в мире ресурс, предоставляющий данные о ценах и уровне жизни (12+). Это совместная онлайн-платформа, где пользователи могут делиться и анализировать информацию о стоимости проживания в различных странах и городах.

Изначально проект был создан для отображения цен на товары и жильё в городах, но со временем его функционал расширился. Теперь он включает данные о транспортной ситуации, уровне преступности и других факторах, влияющих на качество жизни. Расчет идёт на основе Нью-Йорка.

Информация на Numbeo поступает из множества источников: цены собираются с сайтов магазинов, проводятся опросы среди пользователей, а также используются открытые данные из надёжных источников. Это позволяет платформе предоставлять актуальную и достоверную информацию.

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