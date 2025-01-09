Трасса М-5 «Урал» закрыта в Башкирии

Новое ограничение на движение транспорта вводят в Башкирии с полудня четверга, 9 января. На этот раз проезд временно запрещен на федеральной трассе М-5 «Урал». Под перекрытие попал протяженный участок — более сотни километров, с 1194 км по 1316 км. Это граница с Самарской областью, город Октябрьский и Туймазинский район.