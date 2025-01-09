Трасса М-5 «Урал» закрыта в Башкирии

Posted 9 января, 07:02
Published 9 января, 07:02
Modified 9 января, 07:27
Updated 9 января, 07:27
Новое ограничение на движение транспорта вводят в Башкирии с полудня четверга, 9 января. На этот раз проезд временно запрещен на федеральной трассе М-5 «Урал». Под перекрытие попал протяженный участок — более сотни километров, с 1194 км по 1316 км. Это граница с Самарской областью, город Октябрьский и Туймазинский район.
— В 12:00 там введено ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта, — уточнил руководитель ГАИ Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.
Напомним, ранее в четверг региональные власти на фоне перманентного перекрытия проезда в Башкирии сообщили о возобновлении движения по трассе Р-240, ведущей из Оренбурга в Уфу.