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Posted 9 января, 07:02

Published 9 января, 07:02

Modified 9 января, 07:27

Updated 9 января, 07:27

Трасса М-5 «Урал» закрыта в Башкирии

Трасса М-5 «Урал» закрыта в Башкирии

9 января 2025, 07:02
Фото: 1MI.
Временные ограничения для проезда транспорта ввели из-за обрушившейся на Башкортостан метели, сообщает в четверг, 9 января, руководитель ГАИ РБ Владимир Севастьянов.

Новое ограничение на движение транспорта вводят в Башкирии с полудня четверга, 9 января. На этот раз проезд временно запрещен на федеральной трассе М-5 «Урал». Под перекрытие попал протяженный участок — более сотни километров, с 1194 км по 1316 км. Это граница с Самарской областью, город Октябрьский и Туймазинский район.

— В 12:00 там введено ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта, — уточнил руководитель ГАИ Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.
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Напомним, ранее в четверг региональные власти на фоне перманентного перекрытия проезда в Башкирии сообщили о возобновлении движения по трассе Р-240, ведущей из Оренбурга в Уфу.

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