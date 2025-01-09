Ситуация с разливом мазута в Анапе может повториться в Крыму

Глава региона, Сергей Аксёнов, 8 января в своём Telegram-канале сообщил о ситуации в Крыму. По его словам, на данный момент выбросов больших объемов мазута в Республике Крым не зафиксировано. За период с конца декабря 2024 года по 8 января 2025 года.