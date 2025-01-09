Ситуация с разливом мазута в Анапе может повториться в Крыму

Posted 9 января, 05:58
Published 9 января, 05:58
Modified 9 января, 05:58
Updated 9 января, 05:58
Ситуация с розливом мазута в Анапе может повториться в Крыму. Отдых на море 2025 отменяется?
Наблюдение за экологической ситуацией в прибрежной зоне Республики Крым не прекращалось на протяжении новогодних праздников.
О ЧП в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, вызвавшего экологическую катастрофу на пляжах Анапы MKset сообщала ранее:
Глава региона, Сергей Аксёнов, 8 января в своём Telegram-канале сообщил о ситуации в Крыму. По его словам, на данный момент выбросов больших объемов мазута в Республике Крым не зафиксировано. За период с конца декабря 2024 года по 8 января 2025 года.
За этот период произошло 44 выброса. Всего вывезено 265 тонн загрязненного грунта. Очищено 84 км побережья. Положение под постоянным контролем. Но высокий риск повторения ситуации, сопоставимой с положением в Краснодарском крае, присутствует. В связи с этим службы и федеральные ведомства работают в усиленном режиме. Ведется постоянный мониторинг ситуации с воздуха.
— Главная задача — не допускать выброса нефтепродуктов на берег, а всеми доступными способами устранять загрязнение в морской акватории», — заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.