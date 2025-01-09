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Posted 9 января, 05:58

Published 9 января, 05:58

Modified 9 января, 05:58

Updated 9 января, 05:58

Ситуация с разливом мазута в Анапе может повториться в Крыму

Ситуация с разливом мазута в Анапе может повториться в Крыму

9 января 2025, 05:58
Фото: t.me/Аксёнов Z 82.
Сюжет
Экология
По прогнозам экспертов риск выбросов мазута на побережье Крыма высок. Возможно повторение ЧС в Анапе. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов 8 января в своём Telegram-канале.

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Наблюдение за экологической ситуацией в прибрежной зоне Республики Крым не прекращалось на протяжении новогодних праздников.

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Глава региона, Сергей Аксёнов, 8 января в своём Telegram-канале сообщил о ситуации в Крыму. По его словам, на данный момент выбросов больших объемов мазута в Республике Крым не зафиксировано. За период с конца декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

За этот период произошло 44 выброса. Всего вывезено 265 тонн загрязненного грунта. Очищено 84 км побережья. Положение под постоянным контролем. Но высокий риск повторения ситуации, сопоставимой с положением в Краснодарском крае, присутствует. В связи с этим службы и федеральные ведомства работают в усиленном режиме. Ведется постоянный мониторинг ситуации с воздуха.

 — Главная задача — не допускать выброса нефтепродуктов на берег, а всеми доступными способами устранять загрязнение в морской акватории», — заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
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#Светлана Мирсаева#Общество#Происшествия#Экология#Башкирия#Уфа#Крым#ЧС#Режим ЧС#Экологические проблемы#Катастрофа#Экологическая катастрофа#Республика Крым
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