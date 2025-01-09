Школа разведчиков получит вторую жизнь в Башкирии

Posted 9 января, 11:07
Published 9 января, 11:07
Modified 9 января, 11:10
Updated 9 января, 11:10
Глава Башкирии Радий Хабиров начал рабочий год с выезда в Кушнаренковский район. Сперва Хабиров открыл местную поликлинику для детей и взрослых, а потом отправился на объезд знаковых точек села Кушнаренково. Одна из локаций — представляющий сегодня крайне печальное зрелище объект культурного наследия Башкирии. Речь про усадьбу Топориных, где в годы Великой Отечественной войны располагалась коминтерновская школа для разведчиков.
— Усадьба Топорниных в Кушнаренковском районе должна стать еще одним центром развития туризма в Башкортостане. Это очень красивое место, объект культурного наследия. Сейчас здание в очень плохом состоянии, нужна реконструкция. Два года назад я пообещал, что мы приведем усадьбу в порядок. И мы обязательно это сделаем — зайдем туда в обозримом будущем, — рассказал о планах глава Башкирии Радий Хабиров.
Отметим, что историческое здание пришло в упадок порядка 30 лет назад. Как известно из открытых источников, до 1994 года усадьба Топориных радовала глаз местных жителей и гостей Кушнаренково. Но потом в нежилом и неиспользуемом бизнесом строении произошел пожар, который обезобразил здание. Сегодня доступ на объект закрыт по соображениям безопасности. Не исключено, что после реконструкции усадьба будет снова собирать толпы туристов на экскурсиях. Для решения задачи можно и привлечь частный капитал, и федеральные средства.
Как известно, род Топориных обосновался на башкирских землях в XIX веке. Глава рода получил надел в Кушнаренково в благодарность за верное служение царю и Отечеству во время войны с Наполеоном. Позже потомки приумножали усадьбу участками, семья была знаменитым купеческим родом.
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