Школа разведчиков получит вторую жизнь в Башкирии

Отметим, что историческое здание пришло в упадок порядка 30 лет назад. Как известно из открытых источников, до 1994 года усадьба Топориных радовала глаз местных жителей и гостей Кушнаренково. Но потом в нежилом и неиспользуемом бизнесом строении произошел пожар, который обезобразил здание. Сегодня доступ на объект закрыт по соображениям безопасности. Не исключено, что после реконструкции усадьба будет снова собирать толпы туристов на экскурсиях. Для решения задачи можно и привлечь частный капитал, и федеральные средства.