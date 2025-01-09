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Posted 9 января, 07:22

Published 9 января, 07:22

Modified 9 января, 07:25

Updated 9 января, 07:25

Секрет вечной молодости раскрыли в Уфе

Секрет вечной молодости раскрыли в Уфе

9 января 2025, 07:22
Фото: 1MI.
Для сохранения максимальной бодрости и уменьшения признаков старения и риска преждевременной смерти нужно помнить три простых правила, сообщают в четверг, 9 января, эксперты Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.

Неделя продвижения активного образа жизни стартовала в Республике Башкортостан. На фоне этой профилактической оздоровительной акции региональные медики напомнили жителям Уфы и Башкирии основы отменного здоровья и отличного самочувствия. Среди них — рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Специалисты ВОЗ рекомендуют еженедельно уделять физической активности не менее 75 минут при интенсивных занятиях или вдвое больше времени, 150 минут, при тренировках с умеренной или низкой нагрузкой.

— Недостаток физической активности может привести человека к различным заболеваниям, кроме того, он увеличивает риск преждевременной смерти. Снизить его на треть помогут активные занятия физической культурой, — отмечают эксперты. — В аналогичной пропорции снижается и риск онкологических заболеваний.

Три основные причины, по которым обязательно следует включать физическую активность, по данным Минздрава Республики Башкортостан:

  • снижение риска депрессии
  • профилактика старения
  • снижение смертности.
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