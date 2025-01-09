Секрет вечной молодости раскрыли в Уфе

Неделя продвижения активного образа жизни стартовала в Республике Башкортостан. На фоне этой профилактической оздоровительной акции региональные медики напомнили жителям Уфы и Башкирии основы отменного здоровья и отличного самочувствия. Среди них — рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Специалисты ВОЗ рекомендуют еженедельно уделять физической активности не менее 75 минут при интенсивных занятиях или вдвое больше времени, 150 минут, при тренировках с умеренной или низкой нагрузкой.