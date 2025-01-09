Секрет вечной молодости раскрыли в Уфе

Posted 9 января, 07:22
Published 9 января, 07:22
Modified 9 января, 07:25
Updated 9 января, 07:25
Неделя продвижения активного образа жизни стартовала в Республике Башкортостан. На фоне этой профилактической оздоровительной акции региональные медики напомнили жителям Уфы и Башкирии основы отменного здоровья и отличного самочувствия. Среди них — рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Специалисты ВОЗ рекомендуют еженедельно уделять физической активности не менее 75 минут при интенсивных занятиях или вдвое больше времени, 150 минут, при тренировках с умеренной или низкой нагрузкой.
— Недостаток физической активности может привести человека к различным заболеваниям, кроме того, он увеличивает риск преждевременной смерти. Снизить его на треть помогут активные занятия физической культурой, — отмечают эксперты. — В аналогичной пропорции снижается и риск онкологических заболеваний.
Три основные причины, по которым обязательно следует включать физическую активность, по данным Минздрава Республики Башкортостан:
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