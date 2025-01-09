Сегодня в Уфе: продолжение праздника, строительство метро и угроза мороза

Posted 9 января, 19:00
Published 9 января, 19:00
Modified 9 января, 19:18
Updated 9 января, 19:18
Прогноз погоды в Уфе на сегодня, 10 января, сулит все кары небесные, приправленные необычным для этого сезона потеплением. Так, ночью на Уфу свалятся и ледяной дождь, и мокрый снег, и усиление ветра. К рассвету гнев небес должен утихнуть. Выходные в Уфе, про прогнозам синоптиков, также пройдут возле отметки 0°С. А вот позже уфимцев и гостей города ждёт тренировка крещенских морозов — в столице Башкирии ждут похолодание до -10°С.
Капризная зима вставляет палки в колеса и вязнущим в сугробах пешеходам, и экстренно меняющим свои планы автомобилистам. Региональные власти оперативно закрывают и открывают трассы в Башкирии. Где-то запрет на проезд тотальный, где-то — только для фур и автобусов. Если не хотите оказаться заложником дороги — следите за новостями Mkset.
Новогодние каникулы в России закончились, но праздничное настроение не покидает Уфу. Мэрия Уфы приглашает жителей и гостей город продлить волшебные моменты. Для этого можно выбирать активности по душе. Например, посетить резиденцию Деда Мороза. Она будет открыта до 12 января. В Уфе новогодние гулянья продолжатся до 15 января. Всего было запланировано более 300 мероприятий.
Городские власти раскрыли две серии строительных планов на Уфу. Так, Черниковка рискует стать долиной ипотечных небоскребов, а городской бюджет должен начать искать почти ₽250 млрд на стройку дорог. В программе развития системы городского транспорта указан проект создания легкого наземного транспорта, более известного россиянам как метро.
Советы на этот счета дает городской комитет молодежи Уфы. Например, можно устроить семейные катания на коньках, покатушки на «ватрушках» с друзьями или отправиться на лыжную прогулку. Погода, правда, пока не шепчет, но спорт — выбор самых сильных и отважных.
Поклонникам культурного отдыха в ненастную погоду рекомендуем заглянуть в Башкирский государственный художественный музеи им. М. В. Нестерова на Гоголя, 27. Совсем недавно учреждение культуры отпраздновало свое 105-летие. В честь этого события в галерее развернули обновлённую экспозицию русского искусства ХIII — начала ХХ века, в составе которой лучшие произведения музейного собрания. Некоторые из них зритель увидит впервые.
Билеты — от ₽50.