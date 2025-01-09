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Posted 9 января, 19:00

Published 9 января, 19:00

Modified 9 января, 19:18

Updated 9 января, 19:18

Сегодня в Уфе: продолжение праздника, строительство метро и угроза мороза

Сегодня в Уфе: продолжение праздника, строительство метро и угроза мороза

9 января 2025, 19:00
Фото: geocaching.su.
Рассказываем все самые актуальные новости Уфы, которые нужно знать сегодня, 10 января.

Погода в Уфе

Прогноз погоды в Уфе на сегодня, 10 января, сулит все кары небесные, приправленные необычным для этого сезона потеплением. Так, ночью на Уфу свалятся и ледяной дождь, и мокрый снег, и усиление ветра. К рассвету гнев небес должен утихнуть. Выходные в Уфе, про прогнозам синоптиков, также пройдут возле отметки 0°С. А вот позже уфимцев и гостей города ждёт тренировка крещенских морозов — в столице Башкирии ждут похолодание до -10°С.

Январская погода обескуражит Башкирию
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Перекрытие трасс в Башкирии

Капризная зима вставляет палки в колеса и вязнущим в сугробах пешеходам, и экстренно меняющим свои планы автомобилистам. Региональные власти оперативно закрывают и открывают трассы в Башкирии. Где-то запрет на проезд тотальный, где-то — только для фур и автобусов. Если не хотите оказаться заложником дороги — следите за новостями Mkset.

Трасса М-5 «Урал» закрыта в Башкирии
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«Я требую продолжения банкета!»

Новогодние каникулы в России закончились, но праздничное настроение не покидает Уфу. Мэрия Уфы приглашает жителей и гостей город продлить волшебные моменты. Для этого можно выбирать активности по душе. Например, посетить резиденцию Деда Мороза. Она будет открыта до 12 января. В Уфе новогодние гулянья продолжатся до 15 января. Всего было запланировано более 300 мероприятий.

Большая стройка и метро в Уфе

Городские власти раскрыли две серии строительных планов на Уфу. Так, Черниковка рискует стать долиной ипотечных небоскребов, а городской бюджет должен начать искать почти ₽250 млрд на стройку дорог. В программе развития системы городского транспорта указан проект создания легкого наземного транспорта, более известного россиянам как метро.

В Уфе построят дорог на ₽253 млрд
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Куда сходить в Уфе в выходные

Советы на этот счета дает городской комитет молодежи Уфы. Например, можно устроить семейные катания на коньках, покатушки на «ватрушках» с друзьями или отправиться на лыжную прогулку. Погода, правда, пока не шепчет, но спорт — выбор самых сильных и отважных.

Поклонникам культурного отдыха в ненастную погоду рекомендуем заглянуть в Башкирский государственный художественный музеи им. М. В. Нестерова на Гоголя, 27. Совсем недавно учреждение культуры отпраздновало свое 105-летие. В честь этого события в галерее развернули обновлённую экспозицию русского искусства ХIII — начала ХХ века, в составе которой лучшие произведения музейного собрания. Некоторые из них зритель увидит впервые.

Билеты — от ₽50.

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