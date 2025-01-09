Сегодня в Уфе: продолжение праздника, строительство метро и угроза мороза

Прогноз погоды в Уфе на сегодня, 10 января, сулит все кары небесные, приправленные необычным для этого сезона потеплением. Так, ночью на Уфу свалятся и ледяной дождь, и мокрый снег, и усиление ветра. К рассвету гнев небес должен утихнуть. Выходные в Уфе, про прогнозам синоптиков, также пройдут возле отметки 0°С. А вот позже уфимцев и гостей города ждёт тренировка крещенских морозов — в столице Башкирии ждут похолодание до -10°С.