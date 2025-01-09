Рабочие потеряли по ₽8000 в зарплате в Башкирии

«Салаватметаллконструкция и двигательмонтаж» начала гасить долг только после того, как в ситуацию вмешалась прокуратура Салавата. Впрочем, выплатой заработанных денег ситуация не ограничилась. Владельцу предприятия вынесено представление прокуратуры о недопустимости повторного нарушения прав рабочих. А вот директора «Салаватметаллконструкция и двигательмонтаж» ждали отнюдь не профилактические меры. Его привлекли к административной отвественности и назначили ему штраф. Размер взыскания в прокуратуре не уточняют. Согласно ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ санкция за нарушение составляет для руководителей организаций штраф от ₽20 000 до ₽30 000.