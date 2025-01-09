Рабочие потеряли по ₽8000 в зарплате в Башкирии

Posted 9 января, 12:50
Published 9 января, 12:50
Modified 9 января, 12:50
Updated 9 января, 12:50
Рабочие ООО «Салаватметаллконструкция и двигательмонтаж» пять месяцев не могли получить свою полную зарплату. Как сообщает прокуратура Башкирии, завод в Салавате задолжал своим 34 сотрудникам. Общая сумма долга составила более ₽1,4 млн. Если пересчитать сумму долга предприятия, то каждому своему сотруднику организация оказывалась должна ежемесячно чуть более ₽8000.
«Салаватметаллконструкция и двигательмонтаж» начала гасить долг только после того, как в ситуацию вмешалась прокуратура Салавата. Впрочем, выплатой заработанных денег ситуация не ограничилась. Владельцу предприятия вынесено представление прокуратуры о недопустимости повторного нарушения прав рабочих. А вот директора «Салаватметаллконструкция и двигательмонтаж» ждали отнюдь не профилактические меры. Его привлекли к административной отвественности и назначили ему штраф. Размер взыскания в прокуратуре не уточняют. Согласно ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ санкция за нарушение составляет для руководителей организаций штраф от ₽20 000 до ₽30 000.