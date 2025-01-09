Путин наградил жителей Башкирии

Posted 9 января, 11:46
Published 9 января, 11:46
Modified 9 января, 11:46
Updated 9 января, 11:46
Президент России Владимир Путин подписал распоряжении о поощрении ряда деятелей разных сфер в РФ. Внимание Кремля заслужили трудовые свершения ученых, педагогов, работников транспорта, педагогов, наставников, политиков, спортсменов, общественников и артистов.
В документе на 31 страницу можно встретить и отмеченных Владимиром Путиным жителей Республики Башкортостан. Перечислим поощренных президентом России земляков:
Напомним, ранее Mkset рассказывал о любовной драме из Уфы, в курс которой поставили Администрацию Президента России.