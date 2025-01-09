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Posted 9 января, 11:46

Published 9 января, 11:46

Modified 9 января, 11:46

Updated 9 января, 11:46

Путин наградил жителей Башкирии

Путин наградил жителей Башкирии

9 января 2025, 11:46
Фото: static.kremlin.ru.
Глава государства подписал указ о поощрении ученых, рабочих, политиков и артистов из регионов России, сообщается на портале Кремля в четверг, 9 января.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжении о поощрении ряда деятелей разных сфер в РФ. Внимание Кремля заслужили трудовые свершения ученых, педагогов, работников транспорта, педагогов, наставников, политиков, спортсменов, общественников и артистов.

В документе на 31 страницу можно встретить и отмеченных Владимиром Путиным жителей Республики Башкортостан. Перечислим поощренных президентом России земляков:

  • Начальник управления по персоналу ПАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» Людмила Андросенко
  • Заместитель начальника отдела информационного центра ОАО «РЖД» в Республике Башкортостан Наталья Кузьмина
  • Мастер участка ОАО «РЖД» в Республике Башкортостан Николай Кузьмин
  • Заведующий кафедрой «Башкирского государственного медицинского университета» Руслан Гайнуллин
  • Доцент кафедры «Башкирского государственного медицинского университета» Алика Хамидуллина.
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