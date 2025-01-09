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Posted 9 января, 10:07

Published 9 января, 10:07

Modified 9 января, 10:07

Updated 9 января, 10:07

Противные соседи пугают уфимцев

Противные соседи пугают уфимцев

9 января 2025, 10:07
Фото: freepik.com.
Горожане жалуются мэры Уфы на засилье переносчиков инфекций, указано в Telegram-канале Ратмира Мавлиева в четверг, 9 января.

«Помогите, пожалуйста», обратилась жительница города Альбина Хусаинова к мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву. Свое тревожное сообщение уфимка оставила градоначальнику в его Telegram-канале. Альбину беспокоит нашествие крыс — известных переносчиков инфекционных заболеваний.

— Уфа, Советский район, ул. Комсомольская д. 35 — в доме крысы. Очень много крыс в 3 и 4 подъездах, дети ежедневно с ними встречаются, боятся, — отмечает уфимка Альбина.

Крысы могут быть переносчиками целого ряда опасных инфекционных заболеваний, часто смертельных для здоровья и жизни человека.

Вот некоторые из них:

  • лептоспироз,

  • болезнь крысиного укуса (содоку),

  • хейверхиллская лихорадка,

  • лихорадка Ку (коксиеллёз),

  • бешенство,

  • столбняк,

  • иерсиниоз (кишечный),

  • псевдотуберкулёз,

  • геморрагическая лихорадка с почечным синдромом,

  • лейшманиоз,

  • туляремия,

  • крысиный сыпной тиф.

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Напомним, ранее на полчища неприятных хвостатых соседей жаловались жильцы ЖК «Сосны».

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