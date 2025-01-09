Противные соседи пугают уфимцев

Posted 9 января, 10:07
Published 9 января, 10:07
Modified 9 января, 10:07
Updated 9 января, 10:07
«Помогите, пожалуйста», обратилась жительница города Альбина Хусаинова к мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву. Свое тревожное сообщение уфимка оставила градоначальнику в его Telegram-канале. Альбину беспокоит нашествие крыс — известных переносчиков инфекционных заболеваний.
— Уфа, Советский район, ул. Комсомольская д. 35 — в доме крысы. Очень много крыс в 3 и 4 подъездах, дети ежедневно с ними встречаются, боятся, — отмечает уфимка Альбина.
Крысы могут быть переносчиками целого ряда опасных инфекционных заболеваний, часто смертельных для здоровья и жизни человека.
Вот некоторые из них:
лептоспироз,
болезнь крысиного укуса (содоку),
хейверхиллская лихорадка,
лихорадка Ку (коксиеллёз),
бешенство,
столбняк,
иерсиниоз (кишечный),
псевдотуберкулёз,
геморрагическая лихорадка с почечным синдромом,
лейшманиоз,
туляремия,
крысиный сыпной тиф.