Праздники закончились, а грязная квартира осталась — убираем последствия за 5 минут

Новый год — это время веселья и общения с друзьями и семьей. Но вот что часто остается после всех праздников, так это не только чудесные воспоминания, но и значительный беспорядок. Когда радость от торжеств проходит, на первый план выходит вопрос, как быстро и качественно вернуть в дом порядок.

Первые шаги к идеальному порядку после новогодних каникул — это грамотный подход к уборке. Рекомендуется начинать с верха и двигаться вниз. Этот принцип действует на все: от пыли на полках до грязи на полу. Используйте для протирки микрофибровые ткани — они идеально захватывают пыль, не оставляя следов. Профессиональные уборщики советуют: для уборки на разных уровнях квартиры стоит менять насадки на пылесосе, чтобы тщательно удалить пыль с мягкой мебели и подоконников. Применив такой метод, можно избежать появления нового слоя грязи сразу после того, как будете мыть полы. Эффективные приемы: как привести в порядок посуду и технику Посуду, которая украшала новогодний стол, необходимо привести в идеальный вид, чтобы она служила долго. Если использовались изделия из серебра, стоит очистить их специальным полировочным средством. Для удаления потемнений стоит взять старую зубную щетку и аккуратно обработать поверхность. Не забудьте о маленьком трюке: при хранении серебра положите в коробку кусочек мела, завернутого в марлю, это предотвратит его потускнение. Не стоит забывать и о тех местах, которые часто оказываются в центре внимания во время праздников, — о духовке. Множество жирных пятен и остатков пищи могут накопиться за время новогодних застолий, и лучшим способом очистить духовой шкаф является использование моющих средств для жира. Для этого стоит извлечь все съемные части и тщательно промыть их, не забыв обработать внутреннюю поверхность. Эффективные приемы: как привести в порядок посуду и технику . Фото: Изображение Midjourney Простые, но действенные советы по уборке без потерь времени Чтобы вернуть хромированным поверхностям прежний блеск, воспользуйтесь детским маслом. Нанесите его на бумажное полотенце и протрите поверхности. Таким образом можно вернуть им их былое сияние. Если же на стеклянной посуде остались пятна, которые не удается удалить обычными средствами, алюминиевая фольга станет отличным решением. Скатав ее в шарик, можно использовать для мытья посуды, она удаляет загрязнения, не повреждая поверхности. Порой после праздников дверные ручки покрываются жирными следами. Чтобы легко очистить их, достаточно использовать обычную резинку для карандашей. Несколько движений — и результат не заставит себя долго ждать. Чистота на мягкой мебели и в самых неожиданных местах Мебель также может пострадать от большого количества гостей. Простой способ очистить мягкие поверхности — это сода. Рассыпьте ее на диване или кресле, оставьте на 30 минут, а затем пропылесосьте поверхность. Этот способ не требует много времени, а результат будет заметен сразу. — Не стоит забывать и о таких местах, как батареи и плинтусы. Хотя они часто остаются вне поля зрения, именно там могут скрываться налипшие пыль и грязь. Чтобы избавиться от них, используйте спиртовой раствор, которым следует протереть эти трудно доступные места с помощью бумажных полотенец, — напоминают эксперты портала Домклик. Простые, но действенные советы по уборке без потерь времени . Фото: Изображение Midjourney Маленькие хитрости и секреты от профессионалов: удобство и скидки Если вы хотите не только сделать уборку быстро, но и сэкономить время, то стоит обратить внимание на услуги профессиональных уборщиков. Они могут взять на себя всю тяжелую работу по очистке квартиры, начиная от чистки ковров и окон и заканчивая удалением загрязнений с мебели. — Профессиональные уборщики используют специальные средства и техники, которые не только эффективно удаляют загрязнения, но и помогают сохранить интерьер в первозданном виде, — считает Екатерина Иванова, эксперт по уборке из компании Airo. Она также добавляет, что важно выбирать чистящие средства, которые подходят для различных материалов, чтобы не повредить поверхности. Что важно помнить: 5 шагов к идеальному порядку после праздников Начинайте уборку сверху, используя микрофибровые ткани для пыли. Не забывайте о деталях: почистите серебро, обновите хромированные поверхности и отмойте духовку. Используйте фольгу для очистки стеклянных поверхностей от пятен. Проведите простую чистку мебели с помощью соды и пылесоса. Воспользуйтесь профессиональными услугами уборки, чтобы сэкономить время и силы. Ранее эксперты рассказали, как привести жалюзи в порядок за 30 минут, используя три простых и доступных метода. Увидите свое отражение: как быстро и без усилий очистить мультиварку от жира Узнать подробнее Читайте также: Запущенный холодильник? Как укротить грязь и запахи без химии всего за пять минут Как почистить кухонную вытяжку: 10 эффективных способов для борьбы с жиром Верните мощный напор воды: лайфхак как почистить душевую лейку от налета